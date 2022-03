Liga Escolar – Expo Games movimenta estudantes de escolas públicas e privadas de Londrina

As inscrições para o torneio são gratuitas e estão abertas até o dia 27 de março; iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação

Estudantes matriculados nas redes pública e privadas de Londrina e região metropolitana terão a oportunidade de participar de uma atração especial da 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Trata-se da Liga Escolar, uma competição do jogo eletrônico Mobile Legends: Bang, Bang!, do gênero Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).

Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 27 de março, próximo domingo, com prazo até as 14h. Basta acessar o endereço www.expogameslondrina.com.br . O torneio é aberto a alunos a partir de 14 anos, tendo como objetivo abrir espaço aos apaixonados pelos e-sports e estimular a interação entre os estudantes.

A iniciativa é uma realização da empresa BBL e Sociedade Rural do Paraná, com apoio da Secretaria Municipal de Educação de Londrina e do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (SINEPE-NPR). É também uma novidade na ExpoLondrina, integrando a área Expo Games da feira, exclusiva para os fãs do universo gamer.

Na página do evento, o interessado encontrará informações detalhadas, formulário de inscrição, documentação necessária e todas as regras que norteiam o torneio. A plataforma de torneios utilizada será o Battlefy e a plataforma de comunicação oficial será o Discord. Todas as orientações de links de acesso também se encontram nas regras disponíveis no site oficial do evento.

As equipes formadas devem ter cinco integrantes e mais dois reservas, que estudem na mesma escola, com idade mínima de 14 anos, completos até a data de inscrição. Os menores de 18 anos devem ter autorização e acompanhamento de pais ou responsável.

O torneio terá duas etapas, sendo a primeira classificatória e on-line, nos dias 2 e 3 de abril. A segunda etapa será presencial, nos dias 9 e 10 de abril, com a realização das semifinais e finais, no palco da Expo Games, no Pavilhão Nacional, no Parque de Exposições Ney Braga.

As quatro melhores equipes classificadas na primeira etapa jogarão no palco da Expo Games, na Expo Londrina. Haverá um telão transmitindo os jogos do playoff no local do evento.

Premiação

A Liga Escolar – Expo Games (Mobile Legends: Bang, Bang!) terá premiação do 1º ao 8º lugar em valores e “diamantes do jogo”. O 1º lugar receberá R$ 3 mil e 10 mil diamantes do jogo. O segundo colocado receberá R$ 1 mil e 5 mil diamantes do jogo. Já quem ficar na terceira posição terá direito a R$ 750,00 e 3.500 diamantes. Por fim, o quarto lugar ganhará R$ 250,00 e 2.500 diamantes.

Mobile Legends: Bang, Bang!

O Mobile Legends: Bang, Bang! é um jogo para celular em que dois times lutam para alcançar e destruir a base inimiga, enquanto defendem a própria base. O jogo envolve heróis, magia e muita diversão.

NCPML