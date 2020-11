Linhas do transporte coletivo terão reforço durante a eleição

Além de aumentar a oferta de ônibus, CMTU fará ações de trânsito para garantir a tranquilidade do pleito

Milhares de londrinenses irão às urnas amanhã (15) para participar das eleições 2020. E, para facilitar o acesso aos locais de votação, bem como garantir a tranquilidade da apuração nas imediações do Fórum Eleitoral, próximo ao Centro Cívico, a Companhia Municipal de Trânsito e Organização (CMTU) organizou uma esquema especial. A ação inclui reforço no funcionamento do transporte coletivo, interdição de vias e monitoramento do tráfego na área central da cidade.

Das 6h às 18h, haverá a colocação de ônibus extras nas linhas de maior movimentação e nas que levam às principais seções eleitorais. Nas demais, permanece a tabela de horários de domingo, com eventual liberação de carros conforme a demanda.

Na zona sul, entre as que terão maior oferta de coletivos estão a 205 – Cafezal; 210 – Vitória; 211/250 – São Luiz; 213 – Catuaí Shopping; 218 – Jatobá; 275 – Paiquerê; 280 – Taquaruna; 285 – Guairacá; 290 – Guaravera; 295 – Lerroville; 601 – Terminal Acapulco/Terminal Central e 602 – Terminal Irerê.

Na região norte, contarão com reforço as linhas 417 – Jd. Catuaí/ Saul Elkind/Terminal Vivi; 504 – Parador Terminal Gavetti; 501 – Parador Terminal Vivi Xavier e 505 – Expresso Vivi Xavier. Na oeste, o acréscimo de veículos ocorrerá na 307 – Avelino Vieira; 308- Bandeirantes; 311 – Santa Rita e 314 – Olímpico.

Já na área leste de Londrina a operação contemplará a 104 – Interlagos; 106 – Guilherme Pires; 110 – Mister Thomas e a 111 – Eucaliptos. Segundo o diretor de Transporte da CMTU, Wilson de Jesus, além de contribuir para que todos tenham tranquilidade para chegar aos locais de votação, o aumento na disponibilidade dos ônibus atende também a um pedido da Justiça Eleitoral, que neste ano, em razão da pandemia de Covid-19, não fará o transporte de eleitores.

O gerente garante que, durante todo o dia, funcionários das concessionárias e servidores da CMTU estarão a postos para acompanhar a movimentação de passageiros. “Essa eleição é atípica por conta do coronavírus. A votação começará mais cedo, com horário preferencial para idosos, mas estaremos trabalhando para assegurar que tudo corra bem neste dia tão importante para a democracia brasileira”, destaca.

Trânsito

Também no domingo, já a partir das 7h30, agentes da CMTU estarão de plantão na rua Governador Parigot de Souza, na região sul, e nas proximidades do Colégio Estadual Vicente Rijo, na avenida Juscelino Kubitschek. O objetivo é fazer o controle do trânsito nos arredores do Fórum, assim como dar apoio a pedestres e motoristas no entorno de um dos maiores locais de votação no município.

No caso da rua Governador Parigot de Souza, estão previstos a reserva de vagas de estacionamento logo pela manhã e o fechamento total da via a partir das 16h30. De acordo com o diretor de Trânsito, major Sergio Dalbem, a passagem de veículos estará permitida somente para moradores, ficando o perímetro inteiramente à disposição da Justiça Eleitoral.

NCPML