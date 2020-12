Linhas do transporte coletivo terão reforço no domingo

Ampliação na oferta de veículos tem como objetivo acompanhar o horário especial do comércio de rua e dos shopping centers

Em razão do horário especial de funcionamento do comércio de rua e dos shopping centers em Londrina, neste domingo (20), o transporte coletivo irá operar em esquema diferenciado. Para atender os trabalhadores do varejo e os consumidores que estiverem em busca das compras de final de ano, diversas linhas serão reforçadas com mais veículos. A ordem de adoção das escalas diferenciadas partiu da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, que gerencia o serviço.

De acordo com a resolução, no lugar da tabela de domingo para todos os ônibus, será feita a colocação de carros extras nas linhas com maior número de usuários, assim como nas troncais, responsáveis por ligar os terminais de integração à área central da cidade. A movimentação de passageiros será acompanhada por fiscais do sistema e os veículos complementares serão liberados conforme a demanda.

O reforço poderá acontecer durante todo o dia, mas deve ocorrer principalmente nos períodos de abertura e fechamento do comércio e dos shoppings. No caso das lojas de rua, o horário de funcionamento será das 9h às 17h. Já os centros de compra devem permanecer abertos entre as 10h e as 23h.

Dentre as linhas que receberão aporte estão a 106 – Guilherme Pires, 104 – Interlagos/308 – Bandeirantes, 110 – Mister Thomas/111 – Eucalíptos, 112 – Alexandre Urbanas/302 – Hedi, 202 – Roseira/222 – Vale Azul, 205 – Cafezal, 210 – União da Vitória, 218 – Jatobá, 601 – Acapulco, 213 – Shopping Catuaí, 229 – Gleba Palhano, 311 – Santa Rita, 405 – Maria Cecília, 406 – Aquiles Stenghel, 501 – Vivi Xavier, além das que percorrem os distritos da zona sul.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU