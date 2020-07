Live da Unimed Londrina apresenta dicas sobre saúde na pandemia e realiza sorteio de brindes

Transmissão será no dia 23 de julho, a partir das 11h30; interessados poderão concorrer a prêmios durante a live

A Unimed Londrina realiza na próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 11h30, a live "Papo Saúde com Londrina Basketball". O presidente da cooperativa médica Omar Genha Taha apresentará o bate-papo acompanhado do nutricionista Rafael Aismoto e do educador físico Mário Balvedi. Os três falarão sobre hábitos saudáveis e atividade física durante a pandemia. Um sorteio com kit de brindes também está programado para os internautas que acompanharem a transmissão.

Com informações e dicas práticas, os convidados discutirão a importância de adotar bons hábitos alimentares e físicos para manter a saúde e a qualidade de vida durante a pandemia da Covid-19.

O público poderá participar de um sorteio durante a live. Ao registrar a participação no QRCode que será exibido durante a transmissão, o internauta poderá concorrer a um kit de brindes.

Serão sorteados dois kits adultos e um infantil. Cada kit conterá uma camiseta oficial do Londrina Basketball, uma mochila, uma saladeira, um copo com tampa e um moleskini, estes quatro últimos da Unimed Londrina.

A live será transmitida simultaneamente na página oficial do Facebook e no canal do YouTube da Unimed Londrina e na página oficial do Facebook do Londrina Basketball.

Asimp/Unimed