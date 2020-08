Live de aniversário do Super Muffato terá sorteio de kits com muito sabor

Além de aprender todas as dicas para o preparo do prato “Hambúrguer Gran Angus e Coleslaw com Batata Recheada em Leque”, os participantes poderão concorrer a um presente especial ao final da apresentação

O Super Muffato promove neste sábado, dia 29, às 11 horas, live de aniversário para comemorar os seus 46 anos, completados neste mês de agosto. A apresentação é uma parceria com a Menu Escola de Gastronomia e apoio das marcas Seara, Hellmann's e Coca-Cola em que será possível aprender a preparar uma delícia: o prato "Hambúrguer Gran Angus e Coleslaw com Batata Recheada em Leque".

Trata-se de um prato autoral dos chefs Ana Paula Lopes e Pablo Lussich, perfeito para quem aprecia o sabor, maciez e textura da carne Angus em uma versão de hambúrguer mais alto do que os convencionais. A apresentação ao vivo será transmitida pelos canais de Instagram e Youtube do Super Muffato.

Haverá ainda um presente especial para os clientes que assistirem a live: o sorteio para Londrina de 46 kits “Menu Momentos” (composto por todos os itens da receita, porcionados para o preparo do prato, e que serão entregues no endereço do ganhador). Ao final da live, os participantes saberão como concorrer ao prêmio.

Canais de transmissão da live:

Youtube: http://bit.ly/youtubeSuperMuffato

Instagram: https://www.instagram.com/super_muffato/