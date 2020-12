Lives do Espaço CoopConecta discutem as comemorações de Natal em tempos de pandemia

O Natal está chegando e a pandemia do coronavírus persiste. Diante desse cenário, como comemorar a data? O assunto será tema de duas lives, ambas com a presença do padre Romão, de Londrina. A primeira, dia 4 de dezembro, sexta-feira, tem como foco um dos grupos de risco – os idosos – e questiona: “Vai ter Natal para a terceira idade?” Além de padre Romão, participa também o médico geriatra Marcos Cabreira.

A segunda live será no dia 7 de dezembro, segunda-feira, com o tema “Você vai ter Natal! Superando os medos e as tribulações da Covid-19”. Padre Romão irá compartilhar o espaço com a escritora e palestrante Maria Augusta. A transmissão das duas lives será a partir das 9 horas pelo instagram do Espaço CoopConecta, da cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP (@espacocoopconecta).

Benê Bianchi/Asimp