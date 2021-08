Londrina, a “Capital Estadual da Agrotecnologia e Inovação”

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou na terça-feira (10), na Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei que concede à cidade de Londrina o título de "Capital Estadual da Agrotecnologia e Inovação".

De acordo com o deputado, Londrina é destaque nos cenários estadual e nacional na área de tecnologia e inovação e transformou-se no maior polo de investimentos neste setor de agrotecnologia que só cresce, no Brasil e no mundo.

“Por muitos anos, Londrina foi conhecida como a 'Capital Mundial do Café' e hoje vem mostrando sua excelência em agrotecnologia e inovação, atraindo indústrias, empresas e pessoas para o desenvolvimento de oportunidades nesta área e recebendo reconhecimento em todos os níveis”, justifica em seu projeto.

Cobra Repórter ressalta ainda que há alguns anos o setor de Tecnologia da Informação (TI) e da Comunicação (TIC), vem se destacando em Londrina e na região com alguns projetos premiados nacionalmente, como o que teve apoio da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) de Análise Preliminar de Riscos para Concessionárias de Energia e o desenvolvido para a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) de Modelo de Ordem de Serviços com liberação e controle digital obras e serviços.

Além disso, afirma ele, Londrina dá sustentação para sistemas de monitoramento de granjas, de coleta em tempo real para o agronegócio, inclusive com o conhecido Agro Robô. Atende também inúmeras startups, promovendo automações nas mais diversas áreas, desenvolvimento de hardware, software e ambientes de nuvens, sistemas de colheitas inteligentes para agricultura, implantação de HUBs de inteligência Artificial para residências, empresas, comércio e indústria, tudo com certificações de qualidade em TI e de segurança em todas as áreas digitais.

O deputado lembra ainda que o próprio Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) baseia suas consultorias em Londrina, atendendo as necessidades de mais de 15 estados da nação, para desenvolvimento de tecnologia e inovação, dentre outras inúmeras áreas, a do agronegócio. Londrina possui ainda o Arranjo Produtivo Local (APL) de TI que é um das razões da atração de empresas de tecnologia para a região e da promoção de eventos como Cafetecs, rodadas de negócios, workshops, capacitações sobre indicadores de gestão de TI, simpósios, eventos técnicos, treinamentos, projetos de extensão industrial e inovação, encontros de startups, meetups, startup weekends e hackathons.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp