Londrina abre teste seletivo para Entrevistador do Cadastro Único

São oferecidas 15 vagas temporárias, sendo duas para afro-brasileiros e uma para PCD; salários com benefícios chegam a R$2.661,30

A Prefeitura de Londrina abre inscrições, hoje (25), para o Teste Seletivo n° 105/2020, para vagas de Assistentes de Gestão para Atividades de Entrevistador do Cadastro Único (CadÚnico). Ao todo, estão abertas 15 vagas, com remuneração de R$2.661,30, incluindo os benefícios, e carga horária de 40 horas semanais. Essas contratações são emergenciais, pelo período de 90 dias, e o link para inscrições estará disponível na página de Testes Seletivos do Portal da Prefeitura de Londrina, a partir das 15 horas deste sábado (25).

O teste seletivo será apenas com avaliação de títulos, acadêmicos e profissionais. O processo tem como objetivo ampliar as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), responsável em Londrina pela gestão do CadÚnico para programas sociais do governo federal. Até o mês de maio, o banco de dados oficial registrava em Londrina 52.318 famílias inseridas no Cadastro Único.

De acordo com a diretora de Proteção Social Básica da SMAS, Edsonia Jadma Marcelino, a pandemia do novo coronavírus, que trouxe impactos econômicos e sociais, levou a um aumento considerável na procura pelos benefícios sociais. “Tivemos uma alta demanda para inclusão e atualização do CadÚnico, então o Teste Seletivo visa contratar recursos humanos para atuarem como entrevistadores para o Cadastro Único. Antes, trabalhávamos com uma média mensal aproximada a 30 inserções novas, por mês. Só em junho, foram 1.098 novas inserções”, citou.

As novas contratações vão atuar nos pontos descentralizados da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de implementar um atendimento ainda mais ágil, célere e eficiente, e reduzindo o tempo de espera entre o agendamento e atendimento. “Estamos descentralizando o atendimento, de modo a ficar mais próximo dos territórios onde as pessoas vivem e evitar deslocamentos, principalmente dos idosos, que integram o grupo de risco da Covid-19. Também estamos implementando o atendimento remoto, para o agendamento e identificação de pessoas de grupo de risco, de forma a evitar o atendimento presencial”, elencou a diretora da SMAS.

Para Edsonia, a ampliação do número de entrevistadores trará ganhos para Londrina, por auxiliar a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. “A agilidade de inserção ou atualização do Cadastro Único favorece a proteção social das pessoas, pois permite o acesso a benefícios sociais. E a proteção social é um dos objetivos primordiais do Sistema Único de Assistência Social”, finalizou.

Inscrições

Para concorrer no Teste Seletivo n° 105/2020, é exigido o Ensino Médio completo, que será comprovado mediante documento oficial de habilitação, Diploma ou Certificado de conclusão, que deverá estar reconhecido e registrado pelo órgão competente. O período de inscrições será de 25 de julho a 2 de agosto, com uma taxa de R$45, que poderá ser paga até o dia 3 de agosto. O edital com as inscrições efetivadas para o processo seletivo será publicado em 4 de agosto.

Poderão ser isentos da taxa os candidatos que se enquadrem em um destes critérios: servidores públicos municipais, desempregados, inscritos no Cadastro Único, e eleitores que tenham prestado serviço por, no mínimo, dois eventos eleitorais, consecutivos ou não. A isenção deve ser solicitada nos dias 27 e 28 de julho, mediante envio de formulário preenchido para o e-mail tss.cadunico@londrina.pr.gov.br, indicando no campo assunto “ISENÇÃO”. Findo o prazo, no dia 29 de julho será publicado novo edital, com a relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos.

Reserva de vagas

Atendendo à legislação, o teste seletivo estipula a reserva de duas vagas para candidatos que se declararem, no ato da inscrição, como afro-brasileiros. E serão convocados para participarem da entrevista para confirmação da autodeclaração somente os primeiros 40 candidatos aprovados e listados em ordem decrescente da pontuação.

As informações sobre a entrevista de confirmação também serão divulgadas no Portal da Prefeitura, com previsão de realização entre os dias 22 e 23 de agosto.

Para pessoas com deficiência, a reserva equivale a 5% do total, ou seja, uma vaga. É preciso informar, no momento da inscrição, que o candidato possui deficiência, e encaminhar, para o e-mail tss.cadunico@londrina.pr.gov.br, cópia do o laudo médico que ateste a deficiência. No campo assunto, indicar “LAUDO PCD”, e o e-mail deve ser encaminhado nos dias 25 de julho a 2 de agosto. O atestado deve conter todas as informações exigidas pelo edital, como CID, origem da deficiência, descrição detalhada das limitações, entre outros itens. O resultado da análise sobre o laudo médico, e o enquadramento da deficiência para a reserva especial de vagas, está previsto para o dia 24 de agosto.

Avaliação

Os candidatos que tiverem suas inscrições efetivadas, deverão apresentar seus títulos profissionais e acadêmicos, no dia 9 agosto, das 8 às 14 horas, no Autódromo Internacional de Londrina. A entrega dos documentos irá ocorrer via drive-thru, com opção de acesso diferenciado para pedestres, e será obrigatório o uso de máscaras de contenção contra a Covid-19.

Os documentos comprobatórios dos títulos deverão estar armazenados em envelope padrão Ofício – A4, lacrado e identificado. Entre os títulos acadêmicos, serão consideradas as formações Técnica em nível médio, e de nível superior de escolaridade, ou seja, as Graduações e as Especializações. E para a contagem de pontos com títulos profissionais, serão consideradas apenas as experiências profissionais registradas nos últimos 10 anos, conforme critérios estabelecidos no edital.

Após avaliação dos títulos profissionais e acadêmicos, a Comissão Examinadora publicará o Edital das Notas obtidas pelos candidatos na Avaliação, com a classificação prévia em lista geral, na data prevista de 19 de agosto. Haverá prazo para interposição de recursos, seguido de publicação do Edital de Classificação Final do Teste Seletivo.