Londrina amplia serviço domiciliar que atende idosos e pessoas com deficiência

O Serviço de Proteção Social Básica, que contemplava 137 famílias, passou a atender 182; também foi ampliado o valor pago pelo Município por usuário atendido, de R$ 128,80 para R$ 141,68

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), ampliou o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas idosas e pessoas com deficiência. O trabalho é desenvolvido pelo Município em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Flávia Cristina; e a ampliação tem como principal objetivo a melhoria das ofertas de atendimento na zona rural.

Este serviço atua para prevenir agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Antes, a iniciativa atendia 137 famílias que possuem, em sua composição familiar, pessoas com deficiência e idosos com vínculos familiares e comunitários fragilizados. Com a ampliação, o serviço passa a contar com mais 45 metas de atendimento, totalizando 182 famílias em acompanhamento.

Além da ampliação das metas, houve ainda o acréscimo no valor dos repasses, de R$ 128,80 para R$ 141,68. O Município paga este valor, por usuário atendido, para custear todo o serviço. Com as ampliações, o montante investido por ano passa de R$ 211.750,80 para R$ 333.432,00.

As famílias inseridas no Serviço de Proteção Social Básica no domicílio são acompanhadas por profissionais que atuam de forma articulada e integrada com as equipes de referência das unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

Nos últimos anos, o serviço vem sendo aperfeiçoado, visando a qualificação das ações e o trabalho integrado com a rede de serviços socioassistenciais e intersetoriais dos diversos territórios do Município. Os atendimentos ocorrem de forma personalizada, a partir da construção de um plano de desenvolvimento para cada família atendida.

A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, enfatizou que este é um trabalho de extrema importância, voltado às pessoas que necessitam de atendimento à domicilio devido as suas condições físicas. “Os profissionais vão até a casa da pessoa, o atendimento é personalizado, e é feito todo um trabalho em rede para que a pessoa possa ter melhora em sua qualidade de vida. Estamos ampliando o atendimento na zona rural, que possui muitos casos, ampliando esta proteção social que a política de Assistência Social exerce no município”, ressaltou.

NCPML