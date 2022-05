Londrina Capital Da Agrotecnologia - Projeto de Lei do deputado Cobra Repórter é aprovado pela CCJ

O projeto de lei 375/2021 do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, teve um substitutivo e parecer favorável na reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) realizada ontem (24). Ele concede ao município de Londrina o título de Capital Estadual da Agrotecnologia. Agora, o projeto segue para a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior.

“Londrina é destaque nos cenários estadual e nacional, transformou-se no maior polo de investimentos neste setor de agrotecnologia que só cresce no Brasil e no mundo. A cidade vem atraindo indústrias, empresas e pessoas para o desenvolvimento de oportunidades nesta área e recebendo reconhecimento em todos os níveis”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Uma das “vitrines” da ciência, pesquisa e tecnologia como aliadas para melhorar a performance do agronegócio, setor responsável por cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, está em Londrina: a ExpoLondrina. Algumas técnicas que miram o aumento da produtividade com redução de custos e o desenvolvimento sustentável foram apresentadas durante a 60ª edição da feira, que foi realizada do dia 1º e ao dia 10 de abril, no Parque de Exposições Governador Ney Braga. O deputado Cobra Repórter acompanhou o governador Ratinho Junior na visita que ele fez à feira.

O deputado estadual Cobra Repórter ressalta ainda que, há alguns anos, o setor de Tecnologia da Informação e da Comunicação vem se destacando em Londrina e na região com alguns projetos premiados nacionalmente na área da agrotecnologia. Além disso, afirma ele, Londrina atende inúmeras startups, promovendo o desenvolvimento de hardware, software, sistemas de colheitas inteligentes para a agricultura e possui ainda o Arranjo Produtivo Local (APL) de tecnologia da informação, que é uma das razões da atração de empresas de tecnologia para a região e da promoção de eventos.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp