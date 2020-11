Londrina começa a receber árvores iluminadas para decoração de Natal

Serão instaladas oito árvores em diferentes regiões da cidade, e mais uma no Lago Igapó; inauguração oficial do Natal Iluminado está prevista para 1º de dezembro

A Prefeitura de Londrina iniciou os trabalhos de instalação das árvores de Natal iluminadas que enfeitarão a cidade neste final de ano, deixando-a mais bonita e atrativa para moradores e visitantes. A decoração já está sendo montada por uma empresa especializada, contratada via processo licitatório, e as atividades têm prazo previsto de conclusão para o dia 23 de novembro. Ao todo, nove árvores serão instaladas para o Natal 2020, com oito unidades distribuídas em diferentes regiões, além de uma colocada especialmente no Lago Igapó, como ocorreu no ano passado.

Além do Lago Igapó, a decoração estará presente nas avenidas Saul Elkind, Leste-Oeste e Ayrton Senna, na Praça da Bandeira do Calçadão, rotatória do Ginásio Moringão, Praça dos Três Poderes (Centro Cívico), Conjunto Cafezal e Jardim Santa Mônica. O Município prevê que a inauguração oficial do Natal Iluminado de Londrina seja no dia 1º de dezembro. A organização está elaborando o formato, que visa evitar a aglomeração de pessoas, respeitando todas as exigências de segurança e medidas sanitárias devido à pandemia do novo coronavírus.

As árvores serão ornadas com diferentes dizeres, dentro do tema do LondriNatal 2020, que traz a mensagem de União, Esperança, Superação, Solidariedade, Gratidão, Resiliência e Força para todos os moradores de Londrina. Para este ano, as árvores ganharam reforço na iluminação com 30% a mais em quantidade de LED, tornando mais potente o alcance das luzes. Além disso, o processo de vedação das lâmpadas utilizadas foi aprimorado para reforçar a segurança nas áreas onde as árvores serão colocadas. O objetivo é facilitar eventuais manutenções técnicas e evitar riscos de acidentes. Outro atrativo será, novamente, o letreiro Eu Amo o Natal de Londrina, que fez sucesso em 2019 atraindo milhares de visitantes até o Lago Igapó, na avenida Higienópolis.

De acordo com o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Bruno Ubiratan, por conta do sucesso do Natal em 2019, a ideia inicial era promover diferentes eventos com grande alcance para a população. “No entanto, devido ao período de pandemia do novo coronavírus, o projeto da Prefeitura para o Natal 2020 precisou ser adaptado, inclusive por questões orçamentárias, além da necessidade de distanciamento social e cumprimento das normas sanitárias. Ainda assim, teremos uma decoração muito linda e iluminada espalhada pela cidade, mantendo aceso o espírito natalino, mesmo em menor escala. Dentro da nova realidade, continuamos incentivando o comércio local. A ideia é trazer atrativos visuais para que moradores e visitantes possam tirar suas fotos e registrar seus momentos, sempre procurando manter todos os cuidados necessários”, detalhou.

Segundo a diretora de Turismo da CODEL, Renata Queiroz, a Prefeitura também utilizará o LondriNatal 2020 como forma de transmitir uma mensagem de fim de ano em memória das vítimas da Covid-19 e familiares, além de homenagear todos aqueles que lutaram para minimizar os efeitos da pandemia em um momento tão delicado, diante de perdas humanas e econômicas.

Serão instalados oito pinheiros com estrutura metálica e formato cônico, tendo 15 metros de altura e 9,60 metros de diâmetro. A árvore maior ficará no Lago Igapó, que ganhará uma estrutura de 25 metros de altura com base de 16 metros de diâmetro.

O investimento total para a instalação das árvores de Natal iluminadas é de R$ 781.920,00 com recursos próprios municipais. O valor máximo estipulado para a licitação era de R$ 976.916,60, o que representa economia de 20%, aproximadamente. Os serviços são de responsabilidade da empresa A.A. Distribuição e Importação de Artigos de Decoração LTDA, que fará a execução, manutenção e retirada da decoração ornamental e iluminação natalina.

