Londrina começa o ano criando 659 postos de trabalho

O saldo do Caged registrou variação positiva no saldo entre admitidos e desligados no mês de janeiro

O início de 2019 começou com a criação de novos postos de trabalho em Londrina. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo governo federal, Londrina teve uma evolução significativa na geração de emprego. A movimentação entre admitidos e desligados de janeiro registrou um saldo positivo de 659 vagas. Em comparação com o último ano, janeiro teve um desempenho superior em total de vagas abertas em relação a qualquer um dos meses de 2018. No total foram 6.178 admitidos e 5.519 desligamentos registrados em janeiro.

O setor de serviços foi o que mais empregou pessoas em Londrina, com 3.291 trabalhadores sendo contratados e 2.616 sendo demitidos. Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, esse é um setor determinante para a cidade. “Londrina tem uma matriz de serviços muito forte. É esse setor que acaba sendo o motor da nossa economia. Mais da metade das movimentações funcionais ao longo do mês são no setor de serviços. Por isso, quando temos um saldo positivo nessa área, isso tem um impacto grande nos dados gerais”, pontuou.

Segundo o secretário, a perspectiva é que este seja um ano de retomada. ”Acreditamos que não apenas serviço, mas outros setores importantes como a construção civil, que vinha de uma série negativa e também registrou uma evolução de 106 vagas em janeiro, continuarão aquecidos e reinserindo trabalhadores no mercado formal ao longo de 2019. Não podemos nos precipitar e já cravar uma recuperação da economia, mas o saldo de janeiro do Caged é um indício de que a crise está mais amena e que deve ser finalmente superada em 2019”, analisou Carreri.

