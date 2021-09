Londrina comemora o Dia da Pátria com cerimônia no dia 7 de setembro

Solenidade será realizada no Centro Cívico, às 8h, e deve contar com a presença do prefeito Marcelo Belinati; Semana da Pátria faz parte do currículo da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realiza no dia 7 de setembro, às 8h, a comemoração pelo Dia da Pátria. A cerimônia vai incluir hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina, além dos cantos do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil; no Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto. Este ano, o dia 7 de setembro celebra o 199º ano da Proclamação da Independência.

Assim como no ano de 2020, e ao contrário das edições anteriores, somente neste dia haverá atividade presencial durante a Semana da Pátria, com objetivo de preservar o distanciamento e evitar aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus.

O evento deverá contar com a presença do prefeito Marcelo Belinati, da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e de representantes das forças de segurança de Londrina. Foram convidados representantes do Tiro de Guerra, do 5º batalhão da Polícia Militar, 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, 3º grupamento bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Escolar Comunitária, 2ª Companhia de Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, além de vereadores e secretários municipais.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, disse que a Semana da Pátria faz parte do currículo trabalhado anualmente pela SME. “Este ano, de forma excepcional, assim como em 2020, as atividades tiveram que ser reduzidas, mas sem deixar de refletir sobre a importância da independência e as conquistas dos direitos do povo brasileiro”, apontou.

A coordenadora da Semana da Pátria, Carla Cordeiro, explicou que neste ano o clássico Desfile Cívico-Militar, comumente realizado na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), não irá ocorrer, para evitar aglomerações. “O desfile sempre foi muito prestigiado em Londrina, chegando a reunir cerca de 15 mil pessoas. Como ele mobiliza muita gente, não vamos realizá-lo neste ano justamente para evitar aglomerações”, contou.

Nas escolas municipais, a Semana da Pátria será marcada por atividades que envolvem o hino nacional, trabalhos pedagógicos com a letra do hino, os símbolos da bandeira nacional e respeito à pátria. A organização das comemorações cabe aos professores responsáveis pelas turmas.

No dia 8 e 9 de setembro, às 13h30, a Escola Municipal do San Izidro vai receber a vista de uma sargento do Tiro de Guerra de Londrina. Ele foi convidado para participar de um momento cívico com as crianças, e deve abordar orientações sobre a bandeira do Brasil, a carreira militar, sobre o Tiro de Guerra, e cantar o Hino Nacional com os alunos.

