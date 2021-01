Londrina concentra mais da metade dos empregos formais da região

Diagnóstico de Dados de Emprego confirmou o município como referência e traz dados importantes para o planejamento a longo prazo da cidade

Londrina concentra 56,3% dos empregos formais da região, de acordo com o estudo Diagnóstico Retrospectivo e Comparativo – Dados de Emprego. O material foi apresentado pela Macroplan Prospectiva, Estratégia & Gestão, empresa responsável pela elaboração do Plano Estratégico Londrina 2040.

Conforme o levantamento, na última década, os empregos formais cresceram 16% e, hoje, Londrina tem 167.502 trabalhadores com carteira assinada. Quase 60% desses trabalhadores estão em micro e pequenas empresas. Entre as atividades econômicas, destaca-se o crescimento significativo do setor de serviços, que representa 49% dos empregos da cidade. O estudo ainda apontou que o rendimento médio dos empregos apresentou uma média de R$ 2.710,03, crescendo 24,2% nos últimos dez anos.

O documento confirma a cidade como referência da região metropolitana e faz um levantamento estatístico dos últimos dez anos, além de trazer informações importantes sobre o desenvolvimento da cidade. O Plano Estratégico mostra os desafios a serem enfrentados e funcionará como um guia para que as ações dos próximos anos sejam estruturantes e garantam a continuidade do crescimento da cidade.

Para o secretário Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, o estudo é uma fonte riquíssima para que o planejamento da Prefeitura seja assertivo. “O Plano Estratégico 2040 é uma excelente iniciativa da Prefeitura e atende a uma demanda histórica da sociedade civil organizada. Quando trabalhamos com dados, temos a real dimensão da cidade e dos desafios que temos pela frente. Com os indicadores corretos, é possível identificar os gargalos e atuar para sanar os problemas, e, da mesma forma, potencializar as ações que estão dando bons resultados”, pontuou o secretário.