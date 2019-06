Londrina conhece as marcas de preferência do público nesta terça-feira

A 10ª edição do Prêmio IMPAR, realizada pelo Grupo RIC em parceria com o IBOPE, acontece no Empório Guimarães, às 19h

A 10ª edição do PRÊMIO IMPAR, realizado pelo Grupo RIC em parceria com o IBOPE, revelará ao mercado londrinense, nesta terça-feira (18), as marcas não apenas lembradas, mas preferidas pelo público local, em 26 categorias.

Os segmentos avaliados são: Banco, Clínica Odontológica, Colégio Particular, Construtora de Imóveis, Cooperativa de Agronegócio, Cooperativa de Crédito, Ensino à Distância, Ensino de Capacitação Faculdade/ Universidade Particular, Farmácia, Hotel, Imobiliária, Joalheria, Ótica, Loja de Calçados, Loja de Material de Construção, Loja de Móveis e Decoração, Loja de Tintas, Operadora de Telefonia, Perfume e Cosméticos Regionais, Plano de Saúde, Restaurante, Revenda de Automóveis, Revenda de Moto, Shopping Center e Supermercado.

A premiação é resultado de uma ampla pesquisa que se realiza em todas as regiões do Estado para melhor entender a nuvem imaginária da mente do consumidor paranaense. O Prêmio IMPAR revela o valor intangível de uma marca. Além do IBOPE Inteligência, com seu trabalho minucioso e excelência em pesquisa, a pesquisa conta com patrocinadores que acreditam e incentivam este projeto.

“O Prêmio tem o papel fundamental de proporcionar para as empresas uma avaliação de sua reputação e apontar um caminho na definição de estratégias de crescimento, além de reforçar a missão do nosso Grupo, de fomentar o regionalismo, incentivar a economia local e fazer uma ampla reavaliação dos hábitos de consumo e comportamento dos paranaenses”, avalia o presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli.

A cerimônia de entrega do IMPAR acontece, em Londrina, no Empório Guimarães, na Rua Paraíba, 533, às 19h.