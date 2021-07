Londrina consolida governança para desenvolver o comércio

Com apoio do Sebrae/PR, grupo pretende promover ambiente inovador e tornar o comércio londrinense referência

O comércio de Londrina acaba de ganhar um aliado na missão de se tornar um setor mais forte e inovador. Com apoio do Sebrae/PR, um grupo formado por empresas, instituições de ensino superior, poder público e entidades criou uma governança que pretende fazer do comércio londrinense referência nacional.

Um dos setores importantes da economia londrinense, o comércio se viu diante da carência de um ambiente de inovação que pudesse impulsionar as empresas locais, como já ocorreu com outros setores. “Constituiu-se, então, essa governança, um grupo que se consolidou nos últimos meses e já criou uma agenda que vai fomentar o desenvolvimento de um ecossistema de inovação no comércio local”, explica a consultora do Sebrae/PR, Alessandra de Almeida.

Segundo ela, a iniciativa vai promover a conexão entre os diferentes atores do ecossistema e fomentar o acesso das empresas a processos de negócios, gestão e tecnologia. “A ideia é promover um comércio inovador, sustentável e integrado, que faça de Londrina uma referência. É um movimento extremamente importante para o setor e para Londrina como um todo”, acrescenta a consultora.

A governança do comércio tem uma série de ações definidas para os próximos anos, como o levantamento dos principais obstáculos enfrentados pelo comércio e soluções para os mesmos, busca de crédito para inovação e a aproximação com outras iniciativas locais, como o Centro de Inovação do Comércio e o Tecnocentro, por exemplo.

Empresas inovadoras estão sempre à frente do desenvolvimento e trazem benefícios em médio e longo prazos para a região onde estão instaladas. Segundo o coordenador da governança do comércio, Fábio Kai, muitas empresas em Londrina já têm inovado, mas outras estão ficando atrás neste quesito. “Nós queremos todos andando juntos, fazendo o comércio londrinense evoluir, construindo um setor pujante e atraindo oportunidades para todos”, afirma o empresário.

Segundo ele, o comércio é um importante protagonista na economia brasileira e, por isso, precisa de iniciativas que o impulsionem. “Dados oficiais já mostraram que um quarto da população brasileira trabalha no comércio. Em Londrina, pela nossa experiência com o setor, percebemos que essa proporção é ainda maior. É possível que um terço da nossa população esteja empregada no comércio”, estima.

Por isso, o objetivo da governança é criar um esforço permanente para ter resultados em longo prazo, criar uma cultura de inovação entre varejistas, atacadistas, shoppings, supermercados e todos os atores envolvidos com a atividade comercial em Londrina. “Queremos trazer inovação e tecnologia de ponta, que criem as soluções de que o comércio precisa. Assim, seremos mais eficientes nos processos e teremos melhores resultados”, explica a vice-coordenadora da governança, Márcia Cescato de Castro Ruiz. Segundo ela, o objetivo é fazer do comércio londrinense uma referência nacional, no mesmo nível de grandes capitais.

Além de empresários, fazem parte da governança do comércio de Londrina o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unifil, Unicesumar, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Sebrae/PR, Senac, Associação dos Comerciantes de Material de Construção (Acomac), Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) e Grupo Gestor da Rua Sergipe.

Asimp/Sebrae/PR