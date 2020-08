Londrina conta agora com mais uma Unidade Básica de Saúde

A UBS foi construída no Jardim Santa Rita e beneficiará cerca de 15 mil pessoas de bairros da região Oste, oferecendo atendimento nos diversos ciclos de vida

Dia de conquista para a comunidade da região oeste. A Prefeitura de Londrina inaugurou, na manhã desta sexta-feira (7), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Santa Rita, na Rua Ângelo Gaiotto, 100. O local vai atender e beneficiar cerca de 15 mil pessoas e abrigar a UBS do Jardim Leonor, atualmente em reforma, e que passará a ser destinada exclusivamente para o Pronto Atendimento (PA) 24 horas.

A unidade tem o mesmo nome antes dado à UBS do Leonor, Herbert de Souza “Betinho”, e em sua área de abrangência estão os moradores dos bairros Jardins Cidadela, Leonor, Leste Oeste, Maria Lúcia, Rosicler, Santa Rita, conjuntos habitacionais Charrua e Marumbi, conjuntos residenciais Santa Rita e Wladir Faria.

A UBS do Santa Rita possui área total de 500 metros quadrados, distribuídos em consultórios médicos, de enfermagem, de consulta multiprofissional, de odontologia, sala de vacina, sala de curativo, sala de observação, sala de acolhimento e sala de observação. Os atendimentos serão voltados às áreas de Enfermagem, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Odontologia, oferecendo atendimento à toda população nos diversos ciclos de vida.

O prefeito destacou que a nova unidade tem estrutura necessária para atender bem a população da região oeste, proporcionando qualidade aos atendimentos. “Esta é a 23ª unidade entregue totalmente revitalizada e mobiliada por esta administração, além de outras 13 que estão em reforma e duas em construção. Nos próximos dias também estaremos iniciando as obras de mais 14, dentro do Programa Municipal de Reestruturação da Saúde Pública Municipal iniciado em 2017”, afirmou.

A unidade contará com cinco médicos; três enfermeiros; dois dentistas; um fisioterapeuta; 15 técnicos de Enfermagem; dez agentes de Saúde; dois técnicos de Gestão Pública; dois auxiliares de Saúde bucal; um técnico de Saúde bucal; dois auxiliares de Serviços Gerais.

Além da construção, a Prefeitura entrega o prédio totalmente equipado e climatizado, com aparelhos de ar-condicionado, e com acessibilidade. O investimento foi de cerca de R$ 1,2 milhão e a empresa responsável pelas obras, vendedora do processo licitatório, é a Makino Construções Civis.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou que a inauguração da unidade representa uma conquista para a comunidade da região oeste. “Era uma reivindicação antiga da população, haja vista que a UBS atendia em conjunto com o PA do Leonor. Agora, vamos separar esse processo de trabalho, trazendo, para a equipe da UBS do Santa Rita, condições adequadas para atender a população”, enfatizou.

Revitalização

A Prefeitura de Londrina também executou a revitalização ao redor da UBS. A Sercomtel Iluminação implantou nove luminárias LED na Rua Ângelo Gaiotto, sendo quatro na face frontal da unidade, além de outras 18 nas proximidades da UBS e do Colégio Polivalente, nas ruas Eurídice de Oliveira Gomes, Rua Figueira e Rua Jacarandá.

A Rua Figueira, uma das principais vias coletoras de toda a região, já está completamente revitalizada, com 45 luminárias LED. Grande parte do Santa Rita I e do Jardim Marumbi já teve a iluminação pública modernizada pela Prefeitura. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) também fez intervenções entorno da UBS, como sinalização viária e troca de lixeiras.

