Londrina conta com nova companhia aérea

Empresa de taxi aéreo da região decide ampliar atuação, confiante na retomada da economia.

O londrinense acaba de ganhar novamente a opção de voos diretos para Curitiba e Florianópolis. A AeroSul começou a operar nesta quarta-feira na cidade, com direito até ao batismo – cerimônia na pista de aterrissagem, em que os bombeiros da Infraero recebem o avião inaugural sob um arco de água. O prefeito Marcelo Belinati e o presidente da Codel, Bruno Ubiratan, fizeram questão de oficializar pessoalmente as boas-vindas à nova companhia.

A Aerosul, que iniciou atividades como táxi aéreo em 2019, recebeu autorização para o transporte regular no início do ano. De acordo com o diretor comercial Jamesson Barreto, em breve também será implantada a rota Londrina – Foz do Iguaçu – Assunção (Paraguai). “Estamos empolgados com o potencial de Londrina e prevemos um crescimento de rotas para novas cidades, já com autorização da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)”, afirmou Barreto.

Os voos para Curitiba e Florianópolis partem às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, e retornam à tarde, com pouso às 17h40.

As aeronaves são a Caravan, de fabricação americana, com capacidade para nove passageiros. Passagens podem ser adquiridas pelo site da companhia ou diretamente no balcão de atendimento do aeroporto de Londrina.

