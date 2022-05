Londrina Criativa é destaque no fim de semana do Boulevard Londrina Shopping

A feira itinerante Londrina Criativa está de volta ao espaço do Londrina Convention Bureau no Boulevard Shopping, no próximo fim de semana, dias 14 e 15 de maio. A programação será de sábado, das 10h às 22h, e de domingo, das 12h às 20h. Os expositores, alguns dos quais participaram da primeira edição do Dia Municipal do Turismo no dia 7 de maio, levam novamente ao shopping um mix de produtos diferenciados e alternativos, ideais como presentes ou lembrancinhas.

O espaço do Londrina Convention Bureau já se tornou referência e tradicional para a realização do evento. A entidade, aliás, é uma das apoiadoras da feira, que tem ainda o apoio da prefeitura de Londrina e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). Desde o início do ano, quando foi criada, a feira já esteve em locais públicos e privados, como o Royal Plaza Shopping, Park Container, Sesc Cadeião Cultural e Museu Histórico Padre Carlos Weiss. E está confirmada na edição 2022 da Expo Japão.

“Nossos empreendedores estão se dedicando para exporem seus produtos e ampliarem a visibilidade de seus itens e marcas. Então, participar da feira e poder circular em diferentes locais é sempre uma oportunidade de novos negócios”, avalia Margareth Watanabe, idealizadora e coordenadora da Londrina Criativa. Entre os produtos e fornecedores, estão peças em arte em pixels e arte em madeira, acessórios e mandalas, semi jóias, velas aromáticas, costura criativa e mosaico, closet da Barbie, acessórios em crochê e fio de malha, canecas personalizadas, quadros de artes plástica, laços e fitas, painéis e hangers em macramê, roupas para pets, chinelos, bonecos de pelúcia, suculentas e outras plantas, óleos essenciais, quick massagem, origami em tecido, panificação artesanal e confeitarias como geleias, macarrons e chocolate com flores comestíveis.

Expo Japão

Presença confirmada na Expo Japão, a Londrina Criativa vai levar seus expositores a participarem de uma das mais tradicionais feiras da cultura nipônica em Londrina. Na última edição da feira, antes da pandemia do coronavírus, foram mais de 25 mil pessoas ao longo de todos os dias de evento. Desta vez, a expectativa é que o público compareça em peso, para matar a saudade da feira. O evento será realizado de 15 a 19 de junho, na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel).