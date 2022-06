Londrina Criativa está na Expo Japão e realiza première com show de bon odori

A feira itinerante Londrina Criativa está confirmada na edição 2022 da Expo Japão, que será realizada de 15 a 19 de junho, na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel). Criado no início do ano, o evento já passou por locais públicos e privados e é uma oportunidade para pequenos empreendedores e empresários mostrarem seus produtos a um público ao qual não teriam acesso de outra maneira. A cada edição, a feira traz mix de produtos diferenciados e alternativos, ideais como presentes ou lembrancinhas. Na segunda-feira (6), haverá uma première com apresentação do grupo Bon Odori da Acel.

“Nossos empreendedores estão se dedicando para exporem seus produtos e ampliarem a visibilidade de seus itens e marcas. Então, participar da feira e poder circular em diferentes locais é sempre uma oportunidade de novos negócios”, avalia Margareth Watanabe, idealizadora e coordenadora da Londrina Criativa. A feira já passou por locais como o espaço do Londrina Convention Bureau no Boulevar Shoppping, o Royal Plaza Shopping, Park Container, Sesc Cadeião Cultural e Museu Histórico Padre Carlos Weiss, além da primeira edição do Dia Municipal do Turismo.

Na Expo Japão serão 43 metros quadrados ocupados pela feira itinerante Londrina Criativa. Na última edição, realizada antes da pandemia, o evento recebeu mais de 25 mil visitantes. Entre os produtos confirmados, estarão bonecos de pelúcia, panos de prato, sousplat, toalhas para mesa, laços e fitas, chinelos customizados, closet da Barbie, jardinagem criativa, óleos essenciais, artes plásticas, acessórios em resina, costura criativa e mosaico, mandalas e arte pontilhada, papelaria criativa, saboaria artesanal, arte em pixel, arte em madeira e gesso e confeitaria diversa: brownies, macarrons, chocolate com flores comestíveis e geléias gourmet.

Entre os apoiadores estão o Londrina Convention Bureau, a prefeitura de Londrina e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). “Realizar a feira, com todos esses apoios, é uma maneira também de ajudar a movimentar a economia do município”, diz Margareth. Além da exposição de produtos, a feira proporciona diversos workshops de formação para os empreendedores. Já foram realizados alguns sobre fotografia para redes sociais, economia e saúde financeira da empresa, entre outros.

Première

No dia 6 de junho, a partir das 19h, a feira itinerante Londrina Criativa fará uma première para o público. Será uma noite de pré-estreia, no Hub do Londrina Convention Bureu, no Boulevard Shopping Londrina, para convidados e também aberto ao público, que poderá conhecer alguns dos expositores que estarão na Expo Japão, além de poder comprar alguns produtos que estiverem sendo comercializados. Na première, haverá apresentação do grupo Bon Odori da Acel.

Fábio Luporini/Asimp