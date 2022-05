Londrina Criativa participa da 1ª edição do Dia Municipal do Turismo

A feira itinerante Londrina Criativa chega à Praça dos Três Poderes, em Londrina, onde, no dia 7 de maio (sábado), será realizado o evento do Dia do Turismo. A data de 8 de maio se transformou, oficialmente, no Dia do Turismo em outubro do ano passado, quando o prefeito Marcelo Belinati sancionou a Lei nº 13.275, com o objetivo de celebrar os eventos e estimular atividades e ações que promovam o turismo local. Na ocasião, diversos expositores estarão presentes, além de apresentações artísticas e food trucks.

De acordo com Margareth Watanabe, idealizadora e coordenadora da feira Londrina Criativa, é importante que os expositores itinerantes participarem de eventos públicos como esse. “São pequenos empreendedores, muitos dos quais criaram seus projetos e produtos em Londrina e, portanto, fazem parte desse rol turístico do qual a cidade tem potencial”, avalia. A feira, inclusive, tem o apoio da prefeitura de Londrina e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), assim como do Londrina Convention Bureau.

Aliás, a feira Londrina Criativa participará do evento do Dia do Turismo justamente com o Londrina Convention Bureau. Serão 20 expositores em diferentes ramos e segmentos, com uma diversidade de produtos, muitos deles diferenciados. O público poderá conhecer e comprar, além de participar das apresentações artísticas e do espaço de food trucks. O evento tem início às 15h e segue até 22h.

