Londrina é destaque no seminário Gestão Inteligente, Cidades Digitais em Brasília

Encontro realizado ontem (01), na Câmara dos Deputados, abriu espaço para cinco municípios considerados modelos na transformação digital

Londrina foi uma das cinco cidades convidadas a apresentar as novidades implantadas pela gestão municipal para tornar a vida do cidadão mais ágil. A Câmara dos Deputados realizou, na quarta-feira (1º), o seminário “Gestão Inteligente, Cidades Digitais”. Voltado a prefeitos, vereadores, secretários e gestores, o evento elencou cases vitoriosos em transformação digital. O diretor de Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Roberto Moreira, foi a Brasília narrar a trajetória da administração municipal na área das cidades inteligentes, a convite da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados e da Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial.

Moreira falou sobre o pioneirismo da cidade em implantar várias ferramentas operacionais, incentivos econômicos e até alterações na legislação para facilitar a vida do cidadão, de forma geral, e a dos empreendedores de todos os tamanhos. “Londrina foi a primeira cidade do país em que o prefeito, no caso Marcelo Belinati, adotou um sistema de governanças para unir os setores público e empresarial, que passaram a ser coordenados por entidades ligadas ao conhecimento, como o Sebrae e as universidades. Este Ecossistema de Inovação tem revolucionado o jeito de pensar e de agir das lideranças, unindo de fato as cabeças pensantes de forma proativa”, garantiu.

Várias iniciativas desenvolvidas em Londrina foram descritas por Moreira, entre elas: a implementação da Rua Inteligente (Sergipe), idealizada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pelo Parque Tecnológico de Itaipu, hoje já com trechos monitorados por sistemas de segurança com reconhecimento facial; a criação do primeiro hub de Inteligência Artificial do país, organizado pelo SENAI e acessado por internautas de diversas partes do mundo; a organização de um Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e da Comunicação, que levou a cidade a ter 10% do PIB gerado pelo setor; a implementação de uma sandbox, que criou e regulamentou um ambiente seguro para a experimentação digital; a recente criação da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, empresa de companhia mista, que facilitará a contratação de serviços de inovação.

Não poderia ficar de fora a conclusão do MasterPlan Londrina 2040, elaborado pelo conjunto da sociedade e que estabeleceu detalhadamente as metas para que a cidade alcance o status de Smart City. “O que o prefeito lembra sempre é que todo os esforços precisam caminhar no sentido de promover individualmente as pessoas, e esta tem sido nossa bússola”, lembrou Roberto Moreira.

A deputada federal Luísa Canziani, uma das organizadoras do evento, explicou que a intenção do seminário foi revelar cases de sucesso de utilização de inovações tecnológicas, para impulsionar uma melhor prestação de serviços públicos nos municípios brasileiros. “Além dos casos bem-sucedidos na gestão pública municipal, o evento abordou os caminhos para a digitalização dos serviços públicos em âmbito local, tendo como objetivo trazer soluções inteligentes e práticas para cidades que ainda vão engatinham na inovação”, disse.

A programação continua disponível no canal do Youtube da Câmara dos Deputados. Os debates se dividiram em quatro painéis: a transformação digital nas cidades, com abordagem a partir da Plataforma FGV Municípios e do uso da inteligência artificial, com o objetivo de trazer para pauta a importância da transformação digital e do uso da inteligência artificial na gestão pública dos municípios; novas tecnologias e seus impactos nas cidades, com o objetivo de discutir como a inovação pode gerar qualidade de vida para o cidadão e estimular novos modelos de negócios; cidades que transformam; e o que as instituições governamentais têm a ganhar com o uso das novas tecnologias da informação.

NCPML