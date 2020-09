Londrina e Norte Pioneiro têm 31 inspetores do Crea-PR eleitos para o mandato 2021-2023

Eleição eletrônica aconteceu de 10 a 24 de agosto, e contou com a participação de 2.813 profissionais registrados no Conselho em todo o Estado

Profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) escolheram, no fim de agosto, os 174 inspetores que irão atuar em todo o Estado, no mandato 2021-2023. Nas seis inspetorias (Bandeirantes, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho, Londrina e Santo Antonio da Platina), foram eleitos 31 inspetores das 36 vagas disponíveis.

Conforme o gerente regional do Crea-PR em Londrina, o Engenheiro Eletricista Edgar Tsuzuki o inspetor desempenha um importante papel junto ao Conselho. “ A função é aprimorar o processo fiscalizatório do Conselho, exigir e buscar a efetiva participação dos profissionais nas obras e serviços, e contribuir nas discussões de Políticas Públicas de desenvolvimento do Estado”, completa.

O período de votação aconteceu de 10 a 24 de agosto e contou com a participação de 2.813 profissionais registrados em todo o Estado, que tiveram a oportunidade de votar através do acesso restrito no site do Conselho. O pleito ocorreu para eleger inspetores de seis modalidades, um para cada Câmara Especializada (Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Geologia e Minas, e Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho), em cada uma das 35 inspetorias do Crea-PR, totalizando 210 vagas.

Na regional Londrina, que abrange os municípios da região Norte e Norte Pioneiro, mais de 655 pessoas manifestaram seus votos. Das 36 vagas disponíveis, foram preenchidas 31. “No início do ano que vem, essas vagas remanescentes poderão ser ocupadas por representantes de associações registradas ao Crea-PR. Nestes casos, as vagas serão preenchidas diretamente, sem eleição”, explica o Tsuzuki. Todos eles tomam posse juntamente com o novo presidente do Crea-PR, no dia 1º de janeiro de 2021.

O Engenheiro MecânicoValdemir Antunes foi o mais votado do Paraná com 316 votos e vai assumir o segundo mandato como inspetor na regional Londrina. Para ele, o primeiro período foi proveitoso para se adaptar ao Conselho e entender os trâmites da função. “Neste segundo mandato, quero intensificar o trabalho de inspetoria. Já pedi, inclusive, uma fiscalização de emergência em aparelhos de ar condicionado em virtude da pandemia do coronavírus. Pretendemos fiscalizar hospitais, supermercados, clínicas, transporte coletivo e órgãos públicos e particulares”, diz.

Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno estava como conselheira do Crea-PR e agora vai atuar como inspetora. “Espero que façamos um trabalho de interação com os Engenheiros. Espero ser a voz destes profissionais junto ao Conselho”, afirmou.

João Francisco da Rocha Loures vai atuar na regional de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, na área de Agronomia. “Já fui inspetor de Engenharia de Segurança do Trabalho e agora topei esse novo desafio. Quero que a gente consiga se unir e fazer o bem pelo Crea-PR e pelos profissionais que atuam no ramo”, concluiu.

Asimp/Crea-PR