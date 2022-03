Londrina está entre as 20 cidades do país com melhores índices de saneamento básico

Segundo o Ranking do Saneamento 2022, o município está na 18ª posição nacional, com a sexta melhor colocação nas cidades paranaenses

Londrina está entre as vinte cidades do Brasil com melhor índice no Ranking do Saneamento 2022. O levantamento foi divulgado no Dia Mundial da Água, comemorado ontem (22), pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com GO Associados. Dentre os cem maiores municípios do país, Londrina está na 18ª posição, e ocupa a sexta colocação entre as cidades paranaenses.

O relatório do Trata Brasil analisa indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano de 2020, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Dentre eles, atendimento de água, coleta e tratamento de esgoto, investimento nos últimos cinco anos, perdas na distribuição, entre outros.

Com base em todos os critérios avaliados, Londrina registrou nota total de 8,58. Enquanto a média do país para atendimento da população com o serviço de coleta de esgoto é de 54,95%, Londrina comemora um índice de 99,98% e se firma dentre as cinco cidades brasileiras mais bem colocadas neste critério. Quanto ao acesso à água potável, com uma média nacional de 84,13% da população assistida, Londrina atende 99,99% da população, estimada em 575.377 habitantes.

O secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, citou que a posição de Londrina no Ranking de Saneamento 2022 é muito boa. “Estamos falando das 100 maiores cidades do país e Londrina se posiciona entre as 20 melhores ranqueadas, ou seja, temos um nível de saneamento que a grande maioria do país não tem. Isso abrange uma ampla rede de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto; contamos ainda com um Fundo Municipal que, com recursos oriundos da própria concessionária de saneamento, está sendo aplicado em obras de drenagem urbana para atender diversos pontos da cidade”, detalhou.

Verçosa, que preside o Conselho Municipal de Saneamento, citou as intervenções e obras executadas pelo Município para sanar problemas de drenagem. Além de prejudicar os moradores e agredir o meio ambiente, os pontos também podiam afetar o funcionamento das redes de água e esgoto. “Fizemos uma grande obra de drenagem na Rua Waldir de Azevedo, na zona norte, e vamos ampliar ainda mais esse serviço, embora já tenha resolvido significativamente. Na zona sul, atendemos com essas obras os jardins São Lourenço e Franciscato, onde uma pequena incidência de chuva causava grandes estragos, e inúmeras outras obras menores”, lembrou.

O secretário citou também a execução de ponte na Rua Soiti Taruma, na zona oeste, substituindo um bueiro que alagava com chuvas e chegou a romper uma das pistas da via. “Muitas obras de infraestrutura, como as reconstruções de avenidas, contaram com recursos do Fundo de Saneamento. Em termos de saneamento básico ainda não atingimos o ideal, mas estamos em uma ótima posição e solucionando vários pontos que contavam com problemas crônicos e graves. No que cabe ao Município, na parte de drenagem urbana, temos atuado para minimizar os impactos das chuvas nesse processo”, frisou.

Para o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, a pontuação de Londrina ressalta o papel da cidade entre as maiores do país. “Há poucos dias, fomos elencados como a 17ª melhor cidade para o empreendedorismo, e agora recebemos a notícia de que estamos entre as 20 cidades com melhor saneamento no país. Essa conquista tem tudo a ver com o planejamento estratégico do Masterplan, com nossa visão de futuro e o sonho coletivo de transformar Londrina em uma cidade cada vez mais sustentável, inovadora e com qualidade de vida. É um trabalho que está muito afinado e o resultado desse ranking torna-se um estímulo para que toda equipe da administração municipal se empenhe para melhorar ainda mais essa colocação”, comentou.

Atualmente, os serviços de saneamento básico em Londrina são executados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), mediante convênio de cooperação e contrato firmados pela Prefeitura com o Governo do Estado e a companhia. O gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Antônio Gil Gameiro, afirmou que estão em andamento diversas obras e projetos para melhorar ainda mais a prestação dos serviços na cidade. Juntos, os serviços superam R$150 milhões em recursos investidos.

“Dentro de um contexto de 5 mil municípios atingimos indicadores de primeiro mundo, com um nível de qualidade de tratamento de água que atende a toda legislação e agências reguladoras, assim como esgoto, já que 100% do esgoto coletado é tratado. Essa é uma condição muito importante, mas independente desses indicadores atingidos a Sanepar continua investindo em Londrina, para continuarmos com esse nível já tão alto. Temos mais de R$150 milhões em obras em andamento, tanto no tratamento de água como coleta e tratamento de esgoto e de resíduos das estações. É um investimento muito significativo para o município, para a qualidade de vida do londrinense, para preservação do meio ambiente e capacidade de desenvolvimento da cidade, porque vai garantir que Londrina continue crescendo e oferecendo serviços de qualidade”, destacou.

Gameiro elencou, dentre as obras que estão sendo realizadas, três grandes centros de reservação nas regiões norte e sul; elevatórias na região norte; ampliação do tratamento do Sistema Tibagi; substituição de parte da adutora Cafezal; e estação de tratamento de lodo na Estação de Tratamento de Água Tibagi. Em relação aos serviços de esgoto, estão sendo executadas melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) das regiões Norte e Sul; gestão de resíduos gasosos da ETE Norte, para aproveitamento do gás e geração de energia para sustentabilidade do sistema; troca de rede para combate à perdas, na região central da cidade, com troca de 87km de rede.

“E temos vários outros projetos e obras que vão entrar em fase de licitação, para beneficiar vários locais da cidade, inclusive distritos. Todos esses investimentos que a Sanepar faz atendem ao Plano Municipal de Saneamento e o Plano Diretor. Há um estreito relacionamento entre a Prefeitura e a Sanepar, o que faz com que esses projetos e obras sejam afinados para ofertarmos uma excelente prestação de serviços a longo prazo”, concluiu o gerente geral da Sanepar.

NCPML