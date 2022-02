Londrina fecha 2021 com o maior saldo de empregos dos últimos dez anos

Caged referente ao último ano atingiu marca histórica, com crescimento em mais de 5% no mercado de trabalho formal; é o melhor resultado da cidade desde 2011

O ano de 2021 foi histórico para Londrina. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados ontem (31) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a cidade fechou o último ano com um saldo positivo de 7.927 na geração de empregos. É o melhor resultado anual registrado pelo Caged desde 2011, quando o saldo foi de 5.978 empregos gerados, segundo levantamento do Núcleo de Pesquisa Econômicas Aplicadas da UTFPR – campus Londrina.

No total, ao longo de 2021 foram computadas 85.462 admissões e 77.535 desligamentos. Isso representa um crescimento de 5,48% do mercado formal na cidade. E todos os setores da economia terminaram o ano com evolução nos postos de trabalho.

O setor que mais cresceu foi o da construção civil, com 17,27% de variação positiva. O maior saldo veio do comércio, com 3.196 vagas positivas, enquanto quem mais empregou, em números gerais, foi serviços, com 43.384 admissões.

Em dezembro, mês em que historicamente as demissões superam as admissões por conta do encerramento de projetos, da demissão de funcionários contratados temporariamente pela demanda de fim de ano e da reestruturação funcional das empresas, o saldo de Londrina foi negativo em 1.207.

Ainda que, no último mês, Londrina tenha apresentado um resultado negativo, a cidade obteve uma performance melhor do que municípios de porte similar. Maringá e Ponta Grossa fecharam, respectivamente, 1.311 e 1.611 postos de trabalho em dezembro. Esse saldo negativo no Caged foi registrado também em âmbito estadual e nacional no mês de dezembro.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destacou o momento vivido pelo município. “Com todas as ações tomadas em conjunto entre poder público e a sociedade civil conseguimos alcançar grandes resultados. Vimos uma sinergia muito grande entre os diferentes setores da cidade e o crescimento de todas as áreas da economia. Essa construção conjunta é fruto de uma união inédita e que não poderia ter um resultado que não fosse o desenvolvimento da nossa cidade”, pontuou.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, essa é uma marca que deve ser muito comemorada. “Ver a cidade registrando um saldo como esse, em um ano de retomada, é extremamente satisfatório. Construímos todo um ambiente para que isso acontecesse e o Caged traz a confirmação de que tomamos decisões acertadas e oferecemos as melhores condições possíveis para a cidade prosperar”, celebrou.

O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, acredita que esse é só o começo. “Todo o planejamento estratégico da gestão Marcelo Belinati, as ações estruturantes, como o MasterPlan, mais os investimentos feitos em infraestrutura e, principalmente, nos cidadãos de Londrina nos fazem olhar para 2022 com muito otimismo e com a convicção de que, dando continuidade ao trabalho que vem sendo feito, seguiremos nesse caminho de sucesso”, concluiu.

NCPML