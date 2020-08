“Londrina finalmente vai ganhar o Museu do Café”, afirmou vice-governador ao Deputado Cobra Repórter

“Em 45 dias no máximo, será publicada a licitação e Londrina finalmente vai ganhar o Museu do Café”, afirmou o vice-governador Darci Piana ao deputado estadual Cobra Repórter (PSD) durante uma visita na terça-feira (04) ao Palácio Iguaçu, em Curitiba.

O Museu do Café vai funcionar no complexo do Sesc Cadeião, mais precisamente no prédio 10ª Subdivisão Policial, sob gestão do Sistema Fecomércio, também responsável pela transformação do antigo cadeião.

“Londrina cresceu com o café e não pode esquecer da sua origem. Desta forma, podemos mostrar para as gerações futuras o que o café representa de fato para a cidade”, disse Cobra Repórter.

Segundo o vice-governador, o espaço vem somar ao prédio Sesc Cadeião, que já opera diversas atrações culturais, trazendo ampliação das atividades ofertadas e da estrutura a ser oferecida ao público. Ele explicou que o Museu vai contar ainda com um espaço reservado para tomar um bom café e até uma escola especializada em sua preparação.

Durante o encontro com o deputado, o vice-governador Darci Piana informou ainda que, no próximo dia 11, também será publicada a licitação para a construção do complexo do Sesc/Senac de Arapongas. O investimento será de R$ 25 milhões.

