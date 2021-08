Londrina fortalece relações com cidades-irmãs e firma novas parcerias internacionais

Atividades, que são coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo, buscam firmar novos projetos que beneficiem a população e a cidade

Representantes da Prefeitura de Londrina vão se reunir, nesta sexta-feira (6), com integrantes do Consulado do Japão no Paraná e da Associação de Intercâmbio Londrina – Nishinomiya. O encontro terá como objetivo principal iniciar o planejamento das comemorações pelo 45° aniversário da relação de irmandade entre Londrina e Nishinomiya, firmada em 11 de maio de 1977.

Essa reunião, sediada no gabinete da Secretaria Municipal de Governo, integra uma série de ações que estão sendo executadas pela Prefeitura de Londrina para estreitar os laços com as cidades-irmãs de Londrina. Além disso, tem o intuito de firmar novas parcerias e projetos com outras instâncias governamentais no exterior.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, citou que as cooperações internacionais podem significar também oportunidades de trocas de experiências visando o aperfeiçoamento dos serviços públicos. “Temos muito a ganhar com essa iniciativa. Antevejo a possibilidade dos nossos servidores fazerem estágio nesses países, para ver de perto como funcionam os serviços públicos, o planejamento urbano, e outras áreas. Esses laços também ampliam as chances com instituições internacionais, onde poderemos apresentar projetos para pleitear recursos e que as cidades-irmãs poderiam nos auxiliar a implementar. Sou um grande entusiasta dessa cooperação internacional, e faremos também uma versão nacional e estadual”, adiantou.

Segundo Canziani, com base em pilares estratégicos do Masterplan 2040, Londrina irá se aliar a cidades estratégicas do Brasil e, principalmente, do Paraná, para troca de experiências com base na realidade local. “Vamos buscar cidades estratégicas para Londrina se relacionar e firmar essa irmandade também, dando prioridade a municípios que estejam em boas condições em determinadas áreas que ainda não executamos aqui. Ganharemos muito com isso, e será marco de um avanço importante para Londrina”, complementou.

Como parte dessas tratativas, na última sexta-feira (30), o prefeito Marcelo Belinati recebeu o empresário e representante da cidade americana de Toledo, Marcio Sandri. A cidade, que fica no estado de Ohio (EUA), é coirmã de Londrina desde abril de 1976.

“Foi uma conversa muito interessante e deixei o gabinete do prefeito Marcelo Belinatti energizado e motivado. Pareceu-me haver interesse sincero em construir e alavancar relações internacionais para o bem e progresso de Londrina. E o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, rapidamente coordenou reuniões com outros empresários comprovando o interesse. É um começo promissor e continuo disponível e disposto a ajudar este projeto”, disse Sandri.

Segundo a administradora e servidora da Secretaria Municipal de Governo, Liz Dayane Paludetto Rodrigues, já retornaram o contato de Londrina as cidades de Modena (Itália) e Bilbao (Espanha). “Também está em andamento nossa relação com o governo britânico, por meio do Consulado no Paraná e do Consulado Geral em São Paulo, que frisou o interesse em cooperar com Londrina nas áreas de educação, inovação e tecnologia”, contou.

A primeira atividade da Prefeitura de Londrina com o consulado britânico ocorreu no mês de julho, em uma reunião virtual que contou com a participação do secretário municipal de Governo, Alex Canziani; a cônsul-geral interina do Reino Unido em São Paulo, Lisa Weedon; e o cônsul honorário em Curitiba, Adam Patterson.

Atualmente, a Prefeitura está recebendo, de forma remota, pesquisadores bolsistas da Escola de Governo da Universidade de Oxford. Por meio do “Summer Fellowship” da instituição inglesa, os mestrandos desenvolverão, até o final de agosto, projetos relacionados ao Masterplan 2040, que está sendo elaborado para Londrina.

Outro município que está em tratativas com a Prefeitura de Londrina é Guimarães, de Portugal. Em um encontro on-line com a vice-presidente da Câmara de Guimarães, Adelina Pinto, participaram o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pelegrini, e o procurador-geral do Município, João Luiz Esteves.

No mesmo dia, o prefeito Marcelo recebeu a visita do representante do Consulado Honorário de Portugal em Londrina, Antônio Lourenço Martins. “Nossa reaproximação com Guimarães foi muito boa e já definimos uma nova reunião em outubro, para começarmos a planejar ações em conjunto nas áreas de cultura e educação”, explicou Liz Dayane.

