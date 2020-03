Londrina ganha agenda mensal de eventos para os pets

O primeiro evento, com o nome de Encontro dos AUmigos, já acontece nesse sábado (07)

Os tutores de pets já podem anotar na agenda porque Londrina agora tem um calendário mensal de atividades para os amigos peludos. A partir de março, o Pet Park do Catuaí Shopping realizará, no primeiro sábado de cada mês, das 17h às 19h, um evento especial para os bichinhos de estimação.

O primeiro deles, com o nome de Encontro dos AUmigos, já acontece amanhã (07). A Psicóloga e Adestradora Comportamentalista de cães, Luciana Filgueiras, vai bater um papo com tutores de pet sobre boas maneiras em ambientes petfriendly e apresentar, de forma prática, algumas dicas de adestramento. O evento é aberto ao público.

Além das dicas da Adestradora, será realizado um momento de comemoração para os pets aniversariantes de março, com direito a mesa decorada e quitutes pets para todos os AUmigos presentes.

A agenda de eventos do Pet Park para o ano contará ainda com: Páscoa Pet (04/04), Mãe de Pet (02/05), Aurraiá (06/06), Colônia de Férias (04/07), Pai de Pet (01/08), Primavera no Pet Park (05/09), Haulloween (03/10), Encontro dos AUmigos (07/11) e Natauuu (05/12).