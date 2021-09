Londrina ganha clínica odontológica de universidade para atender a comunidade

UniCesumar Londrina entregou o novo espaço hoje, com a presença do prefeito Marcelo Belinati; local conta com 36 cadeiras e todo o material necessário para atender adultos e crianças

Na manhã desta sexta-feira (17), foi inaugurada a Clínica Odontológica da UniCesumar Londrina, voltada ao atendimento à comunidade. O local conta com 36 cadeiras e todo o material necessário para atender adultos e crianças. Inicialmente, a clínica será destinada a orientações sobre higiene bucal e, em breve, será possível atender casos simples, como restaurações, e até cirurgias complexas. O prefeito Marcelo Belinati esteve na solenidade de inauguração, conferindo os detalhes do espaço.

No início, a clínica será voltada às ações da graduação de Odontologia. No futuro, poderá atender também os cursos de pós-graduação. Os estudantes começarão atendendo a comunidade, dando orientações de higiene bucal e, no próximo ano, quando o curso estiver na fase de estágio, os atendimentos devem ser alinhados com Secretaria Municipal de Saúde, com a possibilidade de novas parcerias para atender moradores de outros municípios.

A clínica já participa de atividades educativas e preventivas junto à ONG Clube Das Mães Unidas de Londrina, um projeto de extensão que tem o objetivo de trabalhar com as crianças e adolescentes no contraturno escolar. Atualmente, a UniCesumar conta com 325 mil alunos, espalhados em polos presenciais e à distância, no Brasil todo.

O reitor da UniCesumar, Wilson de Matos Silva, contou que a universidade começou a implantar a área de saúde, em Londrina, há três anos. “Um dos cursos é o de Odontologia que, a partir do terceiro ano, passa a prestar serviço gratuito à comunidade. Por conta disso, é necessário ter a infraestrutura, por meio de uma clínica completa como a que está sendo entregue hoje, com sistema de raio x, autoclave, cadeiras e recepção de pacientes. Com essa iniciativa, vamos alcançar milhares de pessoas ao longo do tempo, para tratamento odontológico, sem custos”, apontou.

O reitor também anunciou que a UniCesumar estará ampliando o prédio, em breve, no terreno da frente, para implantar outras clínicas, como de fisioterapia e nutrição. A aquisição do terreno foi feita mediante uma parceria com a Prefeitura, por meio de cessão onerosa. “Dentro de pouco tempo teremos um centro de atendimento à comunidade carente, começando agora pela odontologia”, contou.

O prefeito Marcelo Belinati parabenizou a Unicesumar pela iniciativa e enfatizou a importância da instalação da universidade no município de Londrina, para o desenvolvimento da região. “Foi uma honra muito grande para Londrina receber a Unicesumar. A instituição revitalizou toda a região do entorno, asfaltou ruas, fez ciclovia da Avenida Dez de Dezembro, entre outras melhorias. Londrina é referência na área de educação, com milhares de estudantes e diversas instituições, e isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

O evento também contou com a presença dos secretários municipais de Saúde, Felippe Machado, e de Obras e Pavimentação, João Verçosa; do presidente da Câmara Jairo Tamura; do diretor do Campus Londrina da Unicesumar, Carlos Henrique Vici; da pró-reitora de Ensino Presencial da UniCesumar, Andrea Borim; do coordenador do curso de Odonlogia, Tacito Graminha Campois, acompanhado pelos estudantes do curso; do presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, Henrique Nakama; além de autoridades militares e empresariais.

NCPML