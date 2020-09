Londrina ganha mais duas praças revitalizadas

Melhorias em diversas áreas são fruto do Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, que reúne vários órgãos e secretarias municipais

Somente nos últimos dez dias, Londrina ganhou mais duas áreas completamente reformadas pelo Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos. São elas: a praça da Paróquia Nossa Senhora da Luz, localizada no Jardim do Sol, zona oeste, e a praça Ângelo Meranca, mais conhecida como Praça da Santa, situada no encontro das ruas Boré, Guaíra e Ceará, no Jardim Castelo, região leste da cidade.

O trabalho incluiu a limpeza dos pontos, poda de árvores e plantio de grama, instalação de bancos, mesas e lixeiras, construção de calçadas e rampas de acessibilidade, pintura e manutenção de mobiliários, além da substituição da iluminação pública.

Na praça do Jardim do Sol, foram instaladas oito luminárias LED no entorno do local, em techos das ruas Capella e Netuno, mais um superposte com quatro pétalas de LED, totalizando quatro luminárias. Já na Praça da Santa, foram nove luminárias viárias, instaladas nas ruas do entorno, e mais 10 luminárias no interior da praça.

As luminárias convencionais deram lugar a modelos mais modernos, econômicos e eficientes, oferecendo mais segurança aos frequentadores e moradores do entorno. O objetivo é que, após o período de pandemia, a nova iluminação favoreça o uso dos locais inclusive à noite.

Na Praça da Santa, a ação envolveu ainda a recuperação da academia ao ar livre e a implantação de parque infantil, equipado com gangorras, balanço, gira-gira e escorregador.

As iniciativas são resultado da parceria entre a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), as secretarias de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Obras e Pavimentação, e do Ambiente, mais a Sercomtel Iluminação e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Desde que entrou em vigor, em 2018, o Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos já atendeu a mais de 300 logradouros em todas as regiões de Londrina, sobretudo nos bairros. Os esforços visam entregar à população – da área central aos distritos rurais – lugares adequados e agradáveis ao convívio e lazer.

Danylo Alvares/CMTU