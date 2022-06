Londrina ilumina monumentos na cor vermelha para conscientizar sobre a doação de sangue

Monumentos estão coloridos para marcar campanha nacional; decoração foi feita pela Londrina Iluminação

A Prefeitura de Londrina também aderiu ao “Junho Vermelho”, que marca a campanha nacional de doação de sangue. Monumentos da cidade como “O Passageiro”, Concha Acústica, a fachada da Biblioteca Municipal, barragem do Lago Igapó e o Viaduto Edson de Jesus Deliberador, na Avenida Dez de Dezembro, estão decorados com a cor vermelha, num trabalho executado pela Londrina Iluminação (LI). Alguns órgãos da Administração municipal, como a Secretaria de Educação, por exemplo, também aproveitam a data para iluminar a fachada da sua sede, a “Casa da Educação”, que fica na Rua Humaitá, Jardim Kannedy/Quebec. A iluminação diferenciada nestas localidades deve permanecer nas próximas semanas.

“Já estamos quase no inverno, e com a queda na temperatura infelizmente os estoques dos hemocentros ficam mais baixos”, salienta o presidente da Londrina Iluminação, Claudio Tedeschi. “Este movimento é importante para lembrar as pessoas que o ato da doação é extremamente importante, e pode ser feita em qualquer época do ano”.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 16 a cada mil brasileiros são doadores de sangue. O número representa 1,6% da população, o que está dentro do recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de, pelo menos, 1% da população. Apesar disto, o número está longe de atender a atual demanda, ainda maior devido à pandemia de Covid-19.

Origem da campanha

A campanha Junho Vermelho foi criada em 2015 pelo movimento “Eu Dou Sangue”. Além das baixas temperaturas, outra motivação para a escolha do mês de junho foi o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado anualmente em 14 de junho.

No mundo todo, os bancos de sangue registraram baixas durante a pandemia de Covid-19. Entretanto, o Ministério da Saúde e os hemocentros garantem que tomaram todas as medidas para evitar chances de contágio nos momentos da doação.

Quem contraiu a Covid-19 pode doar sangue, desde que respeite um período mínimo de 30 dias após a melhora completa de sintomas. O mesmo vale para gripes ou resfriados.