Londrina Matsuri 2020 terá formato virtual

A 18ª edição do LondrinaMatsuri, um dos maiores eventos da comunidade japonesa no Estado, terá formato virtual em boa parte das atividades devido a pandemia daCovid 19. Segundo os organizadores, - Grupo Sansey, entidade cultural e beneficente sem fins lucrativos - a nova data será em dezembro e os detalhes da logística do evento devem ser divulgados ainda este mês.

Sempre realizado no início de setembro, desde 2003, a festa comemora a chegada da Primavera e principalmente preserva, difunde, integra a cultura oriental entre os brasileiros, unindo o tradicional e o moderno. O Matsuri também tem um lado filantrópico, com a participação de várias entidades beneficentes. O novo formato irá manter estes objetivos na 18ª edição do LondrinaMatsuri.

