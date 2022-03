Londrina passa a integrar rede da Escola Nacional de Administração Pública

Por meio da iniciativa, Escola de Governo da Prefeitura disponibilizará todos os cursos e capacitações da Enap em sua plataforma

Na última sexta-feira (25), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Governo (SMG), firmou uma importante parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A partir de agora, a Escola de Governo da SMG integra a Enap em Rede, iniciativa que conta com 49 organizações governamentais de todo o Brasil, sendo que Londrina é o primeiro município a integrar essa estrutura. Além disso, a Prefeitura é a primeira instituição paranaense a participar da rede.

Com isso, a Escola de Governo passará a disponibilizar, através de seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), todos os cursos promovidos pela Enap em Rede, que abordam diferentes áreas como a gestão pública, saúde e educação, entre outras. Essas capacitações serão ofertadas gratuitamente, tanto para os servidores municipais quanto para os cidadãos de Londrina e região, que precisarão fazer um cadastro junto ao órgão para acessá-las. Quem desejar mais informações sobre como se cadastrar pode enviar um e-mail para atendimentoavapml@gmail.com ou telefonar para (43) 3372-4567.

De acordo com a diretora da Escola de Governo, Andrea Beluce, a previsão é que os cursos sejam disponibilizados ainda nesse semestre, e as equipes estão estruturando a plataforma para que isso seja feito. Ainda segundo Beluce, desde 2021, através de uma parceria anterior, o órgão já havia oferecido alguns de seus cursos por meio da plataforma da Enap. Uma dessas iniciativas, o curso “Brigada da Pandemia da Covid-19: Retorno Seguro às Aulas Presenciais”, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, recebeu mais de 3.800 inscrições.

“Essa nova parceria é uma conquista muito grande e temos lutado por isso desde o ano passado. As capacitações serão certificadas pelas duas instituições, ou seja, são certificados reconhecidos pelo MEC, que os servidores e cidadãos poderão usar tanto para aperfeiçoar suas habilidades profissionais quanto para desenvolver suas carreiras”, afirmou.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, frisou que por estar participando da Enap em Rede, Londrina terá inclusive a possibilidade de solicitar que representantes da instituição federal participem de cursos presenciais ministrados no município.

Canziani destacou, também, que além de investir na formação e capacitação de servidores, a administração municipal tem se empenhado em oferecer cursos para a população, incluindo atividades voltadas a promover a saúde mental dos cidadãos durante a pandemia.

“A Escola vem se abrindo cada vez mais, firmando parcerias com instituições como a Enap e a Escola de Gestão do Paraná, com o intuito de oferecer cursos para os servidores e a sociedade como um todo. Estamos prestes a completar 100 mil certificados concedidos desde 2018, o que mostra a qualidade da nossa equipe, e parabenizo a todos pelo trabalho desenvolvido”, disse.

Nova infraestrutura

Nos próximos meses, a Escola de Governo planeja inaugurar um estúdio para a filmagem e edição de vídeos de seus cursos. Em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT), o órgão iniciou um processo de licitação para a aquisição de equipamentos como câmeras, computadores, mesa de som, softbox e microfones.

O estúdio, que atenderá a todos os órgãos e secretarias municipais interessados na criação de materiais, ficará no edifício da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml).

