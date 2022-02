Londrina pode representar o Brasil durante mundial de profissões na China

Profissional técnico do Senai Paraná compete na modalidade Computação em Nuvem. Resultado será revelado no dia 04 de fevereiro

O Senai Paraná segue com grandes chances de representar o Brasil na maior competição profissional de nível técnico do mundo, a WorldSkills International, marcada para acontecer em outubro, no Centro Nacional de Exposições e Convenções em Shanghai, na China. Thiago Rocha de Araújo, do Senai Londrina, disputa a vaga na modalidade #53 - Computação em Nuvem, competindo com os estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia.

A seletiva final estava marcada para acontecer de maneira presencial, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, de 1º a 4 de fevereiro, mas em decorrência do aumento no número de casos de Covid-19 em várias regiões do país, a eliminatória final foi reestruturada para acontecer de maneira remota. O resultado será revelado no dia 4 de fevereiro, em live a ser transmitida por meio de link exclusivo para as delegações participantes.

“Enviamos nosso fiscal de provas para Santa Catarina e nosso competidor é monitorado pelo fiscal de provas do estado de São Paulo. Além disso, ainda temos câmeras instaladas na sala da competição, transmitindo ao vivo imagens para a comissão técnica e avaliadores, por meio do aplicativo Google Meet”, explica Marcos Pires, delegado técnico do Senai Paraná para a WorldSkills.

Thiago já mostrou sua competência técnica ao sagrar-se campeão na seletiva estadual da WorldSkills para Computação em Nuvem e ao conquistar o ouro para o Brasil na Sansung Skills de 2021, na mesma modalidade, competindo com profissionais de Singapura, Taiwan, Rússia, Japão e Coreia.

“O grande desafio agora é conquistar a vaga para representar o Brasil no mundial de profissões na China. Thiago está entre os favoritos e segue o legado deixado por seu antecessor, também do Senai Londrina, Leandro Ribeiro Moreira, atual campeão nacional e vice-campeão mundial em Kazan, na Rússia, na mesma modalidade”, diz Pires.

Para Thiago, ter a chance de representar o Brasil internacionalmente é motivo de orgulho. “Participar de tudo isso é gratificante. As provas, para esse tipo de competição, exigem alto nível profissional e técnico; estou estudando e trabalhando há três anos para esse dia. Estou bem confiante e muito feliz de estar competindo, mesmo que seja de maneira remota, em decorrência da pandemia. Durante todo esse processo tive um grande crescimento, não só técnico e intelectual; cresci como profissional e como pessoa. Vou dar o meu melhor e o resultado vai ser consequência de todo o trabalho construído até agora”, afirma Thiago.

Empresas buscam cada vez mais pela Computação em Nuvem:

A computação em nuvem ainda é um tema recente, mas está se tornando madura muito rapidamente. Empresas de médio, pequeno e grande porte estão adotando a tecnologia gradativamente como alternativa para diminuir custos e aumentar o ganho em escala.

“Resumidamente, a computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência pela Internet – “a nuvem”, para oferecer soluções mais rápidas, recursos flexíveis e economia de escala”, explica Thiago que é formado em Técnico em Informática pelo Senai Londrina, e trabalha como Engenheiro DevOps/Analista de Sistemas na fintech americana WEX.

O Engenheiro DevOps competidor do Senai Paraná também destaca as excelentes oportunidades para quem busca trabalhar no Setor da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). “A Computação em Nuvem é uma área que oferece muitas oportunidades para os profissionais de tecnologia. Temos profissionais que atuam especificamente com a arquitetura de infraestrutura em nuvem, outros trabalham com processos de desenvolvimento ágil, os chamados devops, processos escaláveis dentro da nuvem, e muitas outras vertentes como segurança de infraestrutura em nuvem, análise de custos operacionais e muitas outras subáreas”, explica.

“Estamos muito satisfeitos por estarmos na vanguarda, enquanto instituição de ensino, com uma tecnologia tão emergente. Thiago e Leandro Ribeiro mostram que estamos no caminho certo preparando os futuros profissionais para essa, que promete ser uma área muito promissora daqui para a frente”, afirma o delegado técnico do Senai Paraná.

Mercado busca por profissionais técnicos na área de TI

Segundo dados da Brasscom – Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, o Brasil forma, em média, 53 mil pessoas por ano com perfil tecnológico e, até 2025 o setor vai demandar 797 mil novos talentos.

Para fazer parte deste mercado, os profissionais podem iniciar a sua formação a partir de Cursos Técnicos nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Manutenção e Suporte em Informática, Redes de Computadores, além dos coringas Técnico em Informática e Técnico em Informática para Internet.

“O setor de TIC é o que mais tem crescido nos últimos anos e a tendência é evoluir cada vez mais. São muitas tecnologias novas todos os dias, e consequentemente, nós, profissionais, precisamos evoluir junto com o mercado”, afirma Thiago.

Profissionais com Ensino Técnico têm alta empregabilidade

O ensino técnico é uma alternativa certeira de qualificação para quem procura trabalho, com resultados ágeis e alta taxa de empregabilidade. Uma pesquisa encomendada em 2019 pelo Sistema Fiep à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e executada pela Paraná Pesquisas, demonstrou que os egressos do Senai no Paraná têm alta empregabilidade. O levantamento mostra, por exemplo, que 62% dos egressos que responderam à pesquisa demoraram menos de seis meses para conseguir um emprego, após a conclusão do curso.

“O reaquecimento da economia faz crescer a demanda do mercado por profissionais capacitados. Com um portfólio estratégico de cursos técnicos, o Senai oferece ensino de qualidade alinhado com as necessidades das indústrias e da sociedade, promovendo a rápida inserção ou recolocação no mercado de trabalho”, destaca Jorge Luiz Jacon, gerente de Educação Profissional e Negócios do Sistema Fiep.

Todas as opções de Cursos Técnicos do Senai Paraná podem ser encontradas no site: senaidofuturo.com.br. Para dúvidas e matrículas, os interessados também podem entrar em contato com a secretaria da unidade Senai mais próxima ou por meio do Alô Indústria 0800 648 0088, disponível para esclarecer dúvidas tanto das indústrias quanto das pessoas interessadas.

Andressa Ferrarini Galeb/Asimp/Fiep