Londrina realiza 7º Abraço pela Paz no Lago Norte

Na manhã do dia 1º de junho, haverá diversas atrações para as crianças e jovens como música, dança, alongamento, pipoca, algodão doce e outras opções

Cerca de mil pessoas devem se reunir no próximo dia 1º de junho, das 8h às 11h, durante o 7º Abraço pela Paz no Lago Norte, que celebrará Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 5 de junho. O Lago Norte fica na Avenida Curitiba, no Conjunto Milton Gavetti (zona norte). Toda comunidade está convidada para participar.

Durante a ação, haverá diversas atrações como apresentações de música, dança, leitura de poemas, pipoca e algodão doce para as crianças. O Senac Londrina Norte levará uma equipe para aferir a pressão arterial da comunidade, entregará panfletos, fará uma aula de alongamento para animar os participantes e explicará sobre os serviços disponíveis na região para a população idosa, entre outros.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) estará presente com os bonecos Vidinha, Kiko e Serena, do Programa Vida. Através dos fantoches, as profissionais da educação conversam com as crianças de forma lúdica e criativa, dando vida à rotina escolar e de afazeres das crianças de forma leve e descontraída. A intenção é que eles mostrem tanto aos pequenos quanto aos adultos como podemos ser pessoas melhores, através do diálogo e o trabalho das emoções e sentimentos individuais.

Os servidores da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) vão fazer as covas para o plantio de mudas de árvore e levarão o ônibus da Biblioteca Móvel para as crianças usufruírem do serviço. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) estará com as profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte B e haverá trabalhadores da Rede de Serviços Norte B também.

Terá também uma explicação sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que foi dia 18 de maio. A policiais militares do 30° Batalhão da Polícia Militar ajudarão na orientação aos motoristas e estarão no local para participar. Além dessas entidades participarão os representantes da Associação de Moradores do Conjunto Milton Gavetti; do Tio Paulão Festas e Eventos, as professoras mediadoras da zona norte; alunos da Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro e da Escola Municipal Aristeu Dos Santos Ribas e dos Colégios Estaduais Monsenhor Jose Maria Escrivá e Professora Beahir Edna Mendonça, e o Instituto Alicerce.

Segundo o gestor da Organização da Sociedade Civil Londrina Pazeando e diretor do Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz), Luiz Galhardi, o Abraço pela Paz ficou suspenso presencialmente nos anos de 2020 e 2021 devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, mas agora voltou com força total.

“O Abraço no Lago Norte já é tradicional em Londrina e queremos celebrá-lo junto com o Dia Mundial do Meio Ambiente, porque acreditamos que não existe cultura de paz sem harmonia com o meio ambiente. Esse ano, estamos bem focados nessa junção; até nosso tema é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), para os anos de 2015 a 2032”, explicou Galhardi.

Os ODS buscam um desenvolver um mundo melhor para todos, focando em ações em prol da saúde e bem-estar das pessoas, de uma educação de qualidade, da igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, entre outros.

Outras ações do Compaz

Pensando em estimular um mundo de paz, mais justo e igualitário, o Compaz e a Organização da Sociedade Civil Londrina Pazeando vêm desenvolvendo uma série de ações. Entre elas, em abril deste ano, o Núcleo de Estudos para a Paz (NEP) realizou uma pesquisa no Calçadão de Londrina, com os lojistas, empreendedores e empresários para saber como eles estão aplicando os ODS da ONU em suas organizações. A intenção foi mapear a cidade e, agora, os dados estão sendo analisados (leia mais aqui).

Além disso, ainda estão abertas as inscrições para a 20ª edição do livro Londrina Pazeando, produzido pelo Compaz. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de maio, através do preenchimento do formulário disponível no site do Londrina Pazeando. Na mesma página, está o regulamento do livro (clique aqui para acessá-la). Após preenchido, o formulário deve ser enviado para o e-mail londrinapazeando@gmail.com.

