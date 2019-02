Londrina realiza ação pela desconstrução da cultura de violência

População pode ajudar com doações à organização sem fins lucrativos e com trabalho voluntário

Para chamar a atenção da população sobre os trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela Organização da Sociedade Civil Londrina Pazeando, o grupo está realizando uma campanha chamada “Vamos desconstruir a Cultura de Violência”. Os interessados em participar devem acessar o site http://londrinapazeando.org.br/doacoes/.

A campanha da OSC Londrina Pazeando, que conta com o apoio do Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz), espera arrecadar fundos para continuar colocando em prática as ações desenvolvidas há quase 20 anos em Londrina. Entre as iniciativas do COMPAZ e do Londrina Pazeando, a cidade conta com a distribuição do Selo Arma não é Brinquedo, o Abraço no Lago, ações pelo desarmamento, Noite da Cultura, Praça da Paz, Marcha pela Paz, Programa Embaixadores, aGente da Paz, Justiça Restaurativa, entre outros.

Para ajudar, a população deve acessar a página na internet da OSC durante os meses de fevereiro e março deste ano. Nela há várias informações importantes, como as maneiras de contribuir com os trabalhos de conscientização pela cultura da paz e não violência na cidade. É possível ajudar doando por meio da conta de energia elétrica da COPEL, pelo programa Nota Paraná, por cartão de crédito ou boleto bancário através do PagSeguro, plataforma Retornar ou PicPay, assim como é possível realizar depósito em conta corrente ou boleto bancário pela Caixa Econômica Federal e agências Lotéricas.

Para cada um desses itens há a descrição de como fazer a destinação no próprio site. Segundo o secretário do COMPAZ, Luiz Claudio Galhardi, a elaboração da campanha adveio após um planejamento estratégico coordenado pelo SEBRAE para ajudar a organização não governamental com seus trabalhos. “A gente fez um planejamento estratégico junto ao SEBRAE e eles nos orientaram a disponibilizar várias formas de contribuição por meio das quais a população pode ajudar. Ano que vem vamos fazer 20 anos de movimento em prol da paz articulados com os ODS da ONU. Isso é muito relevante para um município do Brasil e esperamos continuar recebendo ajuda e realizando esse trabalho de consicentização no nosso país”, explicou.

Aqueles que desejarem ajudar pessoalmente também podem entrar em contato pelo telefone (43) 99996-1283 e se colocarem à disposição como voluntários. Há também as reuniões semanais do Londrina Pazeando e COMPAZ, que são realizadas todas as quartas-feiras, das 8h às 10h, no Museu Histórico de Londrina (Antiga estação ferroviária), que fica na Rua Benjamin Constant, 900, no centro. A entrada é aberta ao público.

Com a ajuda da população será possível dar continuidade à promoção das várias ações rumo ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e a construção de uma cultura de não violência. A campanha encerra no final de março, mas a população poderá continuar doando durante o decorrer do ano. A UNIFIL é parceira da campanha,

assim como a Prefeitura de Londrina, por meio do COMPAZ.

Em abril deve ser reiniciada a Campanha Arma Não é Brinquedo, com os lojistas de Londrina.