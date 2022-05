Londrina realiza pré-conferência com idosos da região oeste e norte

Interessados em participar precisam se inscrever com antecedência, pois as vagas são limitadas a cerca de 50 participantes por encontro

Nesta quinta-feira (5), às 14h, e na sexta-feira (6), às 9h, o Município de Londrina pretende reunir idosos das regiões oeste e norte, respectivamente, para debater os direitos e as ações que devem ser executados no município em prol da qualidade de vida no processo de envelhecimento. O encontro para os moradores da zona oeste será no Centro de Convivência do Idoso “Benedito Camargo Sobrinho”, da Região Oeste (CCI Oeste), situado à Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes. Já a pré-conferência da zona norte acontecerá no SESC Londrina Norte, localizado na Avenida Saul Elkind, 1.555.

Esses encontros são preparatórios para a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que será realizada em 9 de junho, em Londrina. Ao todo, serão realizadas seis pré-conferências com o tema central “O papel do sujeito (idoso) no processo do envelhecimento”, que é o guia da conferência municipal de 2022.

Para participar é necessário fazer inscrição com antecedência, pois as vagas são limitadas em média a 50 participantes. Os interessados podem telefonar para (43) 3376-2642, das 8 às 14 horas, ou mandar um e-mail para: cmdi_londrina@yahoo.com.br, até 24 horas que antecedem a pré-conferência desejada.

A ideia é debater a promoção de programas, serviços, projetos e ações que contribuam com a construção dos direitos das pessoas idosas visando o envelhecimento saudável e a qualidade de vida das pessoas acima de 60 anos. Para tanto, as preparatórias vão discutir sete eixos temáticos, que serão levados para a conferência municipal. Entre eles estão: os direitos fundamentais na construção e efetivação das políticas públicas de saúde; de assistência social e previdência; de moradia e transporte; de cultura, esporte e lazer; de educação: assegurando direitos e emancipação humana; o enfrentamento da violação dos direitos humanos da pessoa idosa e o papel dos conselhos de direitos na efetivação do controle social e na geração e implementação das políticas públicas.

Segundo a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini Danelon, a expectativa é que os idosos participem dos encontros para que exponham seus desejos, pedidos, apontamentos e críticas construtivas para a área. “Os encontros preparatórios e a conferência são espaços de debates, onde pretendemos escutar as demandas daqueles que vivem o dia a dia das políticas públicas e saber onde podemos melhorar. Mas, estamos muito felizes com a participação que estamos vendo nas preparatórias que já realizamos e como temos um ônibus, que podemos usar para buscar os moradores dos distritos, estamos tendo uma grata surpresa com a participação que está sendo igual ou até melhor do que a de conferências anteriores. Então, contamos com a participação de todos os interessados e esperamos que os encontros sejam bastante produtivos”, disse Danelon.

Além dessas duas preparatórias, haverá outra destinada aos integrantes da Rede de Serviços e Profissionais da Área, no dia 10 de maio, às 9h, no Centro de Convivência do Idoso “Benedito Camargo Sobrinho”, da Região Oeste (CCI Oeste), situado à Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes. Por fim, para aqueles que não puderem participar presencialmente terá a pré-conferência virtual no dia 16 de maio, às 13h30, com transmissão ao vivo e on-line pelo site da Prefeitura de Londrina https://portal.londrina.pr.gov.br/conferencias-cons-idoso). O link para o acesso será liberado a parti do dia 11 de maio, neste mesmo endereço eletrônico.

A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e as pré-conferências são organizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e Secretaria Municipal do Idoso (SMI).

Pré-conferência da Região Oeste

Dia: 05/05/2022

Horário: às 14 horas

Local: Centro de Convivência do Idoso “Benedito Camargo Sobrinho”, da Região Oeste (CCI Oeste), situado à Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes

Linhas de ônibus: 308, 314.

Pré-conferência da Região Norte

Dia: 06/05/2022

Horário: às 09 horas

Local: SESC Londrina Norte, localizado na Avenida Saul Elkind, 1.555.

Linhas de ônibus: 405, 406, 417, 425 e 806