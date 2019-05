Londrina recebe 1º Encontro de Empreendedores Católicos no sábado

Londrina recebe no dia 25 de maio (sábado) o 1º Encontro de Empreendedores Católicos, que será realizado no Auditório da Cúria Metropolitana (R. Dom Bosco, 145), com a presença do padre João Carlos Almeida, o padre Joãozinho SCJ, além do jornalista e palestrante Everton Barbosa, de Maringá. Em pauta, a vocação do líder empreendedor católico. O encontro será realizado das 13h às 18h, com inscrições a R$ 50.

“Há um movimento de algumas pessoas dentro da Igreja Católica de voltar a reflexão e a espiritualidade para os negócios, dando suporte aos empreendedores. Por isso vamos nos reunir para rezar e refletir sobre as características e direcionamentos para quem é líder empreendedor”, ressalta Caco Braile, organizador do evento e sócio-diretor da TS Brasil, uma empresa de turismo religioso em Londrina e região. Caco Braile também foi professor da PUC no curso de Administração.

O padre Joãozinho, mais conhecido por sua atuação na Renovação Carismática Católica (RCC), é cofundador da Pastoral do Empreendedor, que foi fundada pelo frei Rogério, da Bahia. Sacerdote Dehoniano, ou seja, pertencente à congregação do Sagrado Coração de Jesus (SCJ), o padre Joãozinho é também doutor em Teologia (PUC-SP), Educação (USP) e Espiritualidade (Universidade Gregoriana). Além, é claro, de ser o compositor de diversas canções cantadas nas missas.

Everton Barbosa é jornalista, escritor e palestrante nas áreas de comunicação, empreendedorismo cristão e desenvolvimento humano. “Será um momento muito importante de trocar experiências sobre o universo do empreendedor à luz do Evangelho e da espiritualidade cristã”, ressalta Caco Braile. Para inscrições e outras informações: (43) 99994-4010