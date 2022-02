Londrina recebe 30 veículos do governo do Paraná destinados à Saúde da Família

A frota foi entregue pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e será utilizada pelas equipes dos postos de saúde

Na sexta-feira (4), o governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, esteve na sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), em Londrina, onde fez a entrega de 87 veículos novos destinados a 21 municípios que compõe a 17ª Regional de Saúde. Do total dos veículos, 30 foram destinados a Londrina para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A frota é formada por automóveis Volkswagen Gol zero km, motor 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas. Os veículos serão utilizados pelas equipes dos postos de saúde, auxiliando o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

O governador Ratinho Junior enfatizou que a iniciativa integra um trabalho realizado por meio da Secretaria de Saúde do Estado, com o objetivo de reforçar a Saúde da Família, e informou que esta é a maior compra de veículos da história do Paraná. “Estamos fazendo um trabalho de criação de hospitais regionais, de forma robusta, para atender a nossa população, e também entregando estes veículos para atender os municípios, a fim de reforçar a saúde da família. Com isso, nós queremos que as equipes das prefeituras possam estar visitando mais pessoas, em especial os idosos e os sequelados da Covid-19. Ao todo, vamos entregar 1.250 veículos, para as 399 cidades do Estado”, contou.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu o governador e toda a sua equipe e ressaltou que os 30 novos veículos serão de suma importância para fazer o deslocamento das equipes da saúde da família. “Isso vai possibilitar melhores condições de trabalho para as nossas equipes, para que elas possam atender melhor a população. Sem dúvidas, é uma ação muito importante na área da saúde”, expôs.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou a importância da iniciativa do governo do Paraná. Segundo ele, os novos veículos permitirão proporcionar, aos servidores, melhores condições de trabalho, haja vista que as equipes que utilizarão os carros são responsáveis pelo Programa Saúde da Família, que presta atendimento domiciliar. “Este quantitativo de veículos que a cidade foi contemplada vai nos possibilitar praticamente a renovação completa dos carros da Atenção Primária, até mesmo porque, anteriormente, nós tínhamos feito uma aquisição de 10 novos carros, também em parceria com o Estado, e há um processo em tramitação para a compra de mais alguns”, apontou.

Machado agradeceu e reconheceu os esforços do governador Ratinho Junior e do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que mesmo com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, com relação à priorização do sistema assistencial de saúde, mantiveram as demais ações estruturante, como a renovação de frota, os mutirão de cirurgias e aquisição de equipamentos. “Tudo isso é fundamental para o bom andamento do serviço público de saúde, favorecendo o cidadão londrinense e paranaense”, afirmou.

O secretário Beto Preto disse que a iniciativa visa reforçar a estrutura das equipes da Saúde da Família, principalmente com relação ao deslocamento das equipes à visita domiciliar, composta por médios, enfermeiros, auxilares de enfermagem e fisioterapeutas. “Estes profissionais vão até a casa dos pacientes que precisam, que estão acamados ou com sequelas da Covid-19, para prestar atendimento. Esse esforço do governo do Estado, de atender a estrutura da Atenção Primária, não acaba com a entrega de carros, pois também teremos outros pacotes pela frente. É um esforço que o governo Ratinho Junior faz, para atender os paranaenses”, frisou.

Também foram contemplados com os veículos os seguintes municípios: Alvorada do Sul (2); Assaí (3); Bela Vista do Paraíso (3); Cafeara (1); Cambé (11); Centenário do Sul (2); Florestópolis (2); Guaraci (1); Ibiporã (7); Jaguapitã (2); Jataizinho (2); Londrina (30); Lupionópolis (1); Miraselva (1); Pitangueiras (1); Porecatu (2); Prado Ferreira (1); Primeiro de Maio (2); Rolândia (8); Sertanópolis (3); Tamarana (2). Prefeitos de mais de 20 municípios do Estado estiveram presentes na entrega, para receber os veículos.

