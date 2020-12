Londrina recebe centro de solução tecnológica para varejistas

Início das operações da RenovRetail está previsto para janeiro de 2021 e a expectativa é gerar 300 empregos diretos na área de desenvolvimento de softwares e inovação

Ontem (15), o prefeito Marcelo Belinati e o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Bruno Ubiratan, se reuniram com os investidores da RenovRetail e do Grupo Muffato. Durante a reunião, os empresários anunciaram a instalação de um laboratório de tecnologia visando soluções inovadoras para as empresas varejistas.

A RenovRetail é uma empresa especializada em soluções tecnológicas para o segmento varejista, tendo sede em São Paulo e na Europa. Seu foco é a busca por soluções inteligentes e tecnológicas para os problemas mais comuns dos varejistas e dos consumidores. “Somos uma empresa que busca criar soluções inovadoras, que venham resolver o dia a dia dos clientes do varejo. A inovação e a tecnologia andam muito rápido e nosso maior desafio é acompanhar esse movimento. Estamos falando em inteligência artificial, Machine Learning e soluções preditivas e câmeras inteligentes, ou seja, é uma gama enorme de soluções que tentamos trazer para o mercado”, explicou o diretor-geral da empresa, Álvaro Farana.

Para isso, ao longo dos próximos meses, a empresa deverá contratar cerca de 300 profissionais ligados à área de tecnologia, inovação, criação de softwares e experts em inteligência artificial e inteligência analítica (responsável pela análise de dados, algoritmos estatísticos e técnicas de probabilidade de resultados futuros para a automatização do setor). Todos integrados ao conceito do Customer Centric, que considera o consumidor como a figura central do negócio, visando fidelizá-lo por meio de técnicas e estratégias de negócio.

O centro de soluções tecnológicas da RenovRetail se instalará em 300 m² localizados no Aurora Shopping. O Grupo Muffato, que tem uma de suas lojas dentro deste empreendimento, será o local de testes da empresa de tecnologia, servindo como incubadora do projeto. Assim, será possível realizar testes dos softwares e programas de inteligência artificial, primeiramente, nesta rede de supermercados.

Para o prefeito de Londrina, o anúncio da instalação de mais uma empresa de tecnologia é uma vitória para o município, pois trará inicialmente 200 empregos diretos, podendo chegar até a 300 contratações. Tudo isso deve movimentar a economia local e regional e ajudará na gerar renda da população, além de fortalecer a vocação de Londrina em prol da inovação. “Uma notícia como essa mostra o momento especial que Londrina está vivendo. É uma grande empresa que vem se instalar aqui e que serve de exemplo para outras brasileiras e estrangeiras. Londrina e toda a região norte do Paraná ganham com a vinda da RenovRetail”, pontuou Marcelo.

A previsão é que as atividades tenham início, oficialmente, a partir de janeiro de 2021. Para o empresário e um dos proprietários do Grupo Muffato, Everton Muffato, a instalação desta empresa vem ocupar um vácuo existente mercado, na área de criação de novas tecnologias que impactam positivamente o público consumidor.

“O mundo vive uma transição do offline para o online. Não é somente o e-commerce, mas também toda a experiência online, mobile, e um novo mindset. O Álvaro pretende fazer essa ligação entre o homem e esses canais, tendo o cliente como centro da relação. Já nós, do Grupo Muffato, somos reconhecidos como o varejo mais inovador do Brasil e temos Londrina como nosso laboratório, de onde surgiram novas gerações de produtos e serviços”, explicou Muffato.

Atualmente, o Grupo Muffato é o quarta maior rede varejista do setor de alimentos do Brasil, com 17 mil funcionários diretos, 10 mil empregados indiretos e 10 milhões de consumidores mensais. Ele conta com 67 lojas (entre varejo e atacado), que estão espalhadas por 25 cidades; cinco Centros de Distribuição; nove postos de combustíveis; dois shoppings centers e tem a concessão do canal de televisão e rádio Tarobá.

Uma das lojas do Grupo Muffato está no Aurora Shopping. Este fator facilitará o desenvolvimento de projetos pela RenovRetail e estreitará a parceria estratégica firmada entre ambas, visto que a rede de supermercados atuará no projeto pioneiro por meio do “Muffato Labs”. Atitudes como essa fizeram com que a empresa varejista conquistasse o prêmio Advantage/SA Varejo de Colaboração 2020, como a rede supermercadista que mais evoluiu na geração de soluções centradas no consumidor.

Com todos esses pontos levantados durante a reunião, o diretor-presidente da CODEL acredita que o município de Londrina ganha muito com a operação RenovRetail e do Muffato Labs. Isso porque, além da geração de empregos e de renda a nível local e regional, há o fortalecimento do Hub de inovação. “Essas ações unem-se às efetivadas, nos últimos anos, pelo poder público municipal, como a implantação do Tecnocentro e da Cidade Industrial. Sabemos que Londrina já é reconhecida por seu potencial no desenvolvimento tecnológico e a instalação desta nova empresa mostra que nossa cidade vem se tornando mais atrativa e amigável aos investidores. Quando uma empresa desse nível escolhe uma cidade, ela procura um ambiente tecnológico consolidado para ter apoio e, aqui, nós temos uma área fértil para investidores e negócios inovadores”, destacou Ubiratan.

O Tecnocentro está na fase final de obras e a Cidade Industrial de Londrina começou a ser construída. Ambos são projetos importantes para a economia da região, que ganhará novas indústrias, empresas e startups, incluindo a área de inovação. “É fundamental manter o ecossistema de inovação sempre ativo, o que constitui a criação de um cenário produtivo, pois é possível projetar um modelo único de integração entre os principais atores de Londrina pensando em um constante crescimento”, acrescentou.

