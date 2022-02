Londrina recebe evento de capacitação sobre edital estadual do Proesporte 2022

O encontro será nesta quarta-feira (23) e terá como palestrante o coordenador do Proesporte, Dilson Martins; os participantes poderão tirar dúvidas sobre a seleção, que terá R$ 9 milhões em recursos

O público londrinense interessado em inscrever projetos para o 4º edital do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte 2022) poderá assistir, nesta quarta-feira (23), a uma palestra de apresentação do Edital 04, que está com inscrições abertas até 7 de abril. O ministrante da oficina será o coordenador do Proesporte, Dilson Martins, que vem direto de Curitiba para participar do evento em Londrina, a partir das 19h, no auditório da Unicesumar (avenida Santa Mônica, 450). A iniciativa é organizada pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Na palestra, os participantes serão instruídos sobre como fazer a inscrição dos projetos, podendo tirar suas dúvidas referentes ao edital de 2022, por meio do qual o Governo do Paraná investirá R$ 9 milhões para a realização de projetos esportivos. Este recurso financeiro é aplicado no incentivo ao esporte paranaense, fortalecendo modalidades de alto rendimento, além de ampliar o acesso da comunidade a projetos e ações formativas.

O Proesporte

Lei estadual de incentivo ao esporte é uma iniciativa viabilizada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED-PR), por meio da Superintendência Geral do Esporte. Esta última atendeu a uma solicitação da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) para que a cidade pudesse receber a capacitação. Essa será a terceira vez que Londrina promove palestra sobre edital deste programa, que existe desde 2018.

Em 2022, os proponentes que desejam participar da seleção podem se inscrever até o dia 7 de abril. O edital está aberto para pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado, organizações não-governamentais do terceiro setor, prefeituras municipais, autarquias ou fundações municipais de esportes, das mais diversas regiões do estado e nos mais variados esportes. Na atual edição, uma parcela de pelo menos 20% do valor total será destinada a projetos voltados a pessoas com deficiência.

O Edital 04 pode ser acessado, na íntegra, pelo endereço https://www.esporte.pr.gov.br/Proesporte-Edital04. Os interessados podem conferir aqui um tutorial mais detalhado, com um passo a passo para as inscrições.

O coordenador do Proesporte, Dilson Martins, frisou que os editais do programa têm sido muito importantes para o desenvolvimento esportivo no Paraná. “A expectativa é que os projetos novamente contemplem as diversas áreas da Política de Esportes do Paraná, nos eixos Formação Esportiva, Excelência Esportiva e Esporte para a Vida e Readaptação. Falaremos na palestra sobre como aproveitar a Lei de Incentivo

Proesporte para concorrer ao benefício. O programa está evoluindo e, para o ano de 2023, já temos aporte de R$ 20 milhões. Para 2024 e 2025, estão autorizados os incentivos de R$ 25 milhões em cada ano. Estes recursos são para o desenvolvimento e valorização do esporte paranaense, acessíveis à comunidade esportiva pelo mecanismo de renúncia fiscal oportunizado pelo governo estadual. Estamos divulgando o edital em lives e retomando agora os encontros presenciais”, destacou.

Para o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, este evento de capacitação é uma grande oportunidade para as entidades, associações e esportistas estarem aptos a concorrer a recursos que possibilitem manter suas modalidades e equipes em atividade. “A cada ano que passa, Londrina vem conseguindo ampliar sua participação no Proesporte, edital abrangente que abre oportunidade a todo o Paraná. As palestras conduzidas diretamente pelo coordenador do programa fortalecem a divulgação e fazem com que mais pessoas conheçam a iniciativa e participem. Estamos reforçando a importância do programa para que mais londrinenses possam ser contemplados e a cidade saia ganhando”, disse.

Na última edição do Proesporte, cujo edital remete ao ano de 2020, Londrina teve 16 projetos aprovados, sendo a maioria inscritos por entidades que estavam recebendo incentivo do Feipe. Ao todo, foram 361 projetos inscritos de todas as regiões do Paraná, sendo que 210 foram classificados.

Oguido reforçou também que, em Londrina, a Prefeitura já mantém uma importante ferramenta de estímulo ao esporte local, que é o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe). “Este é um canal que permite o repasse de recursos a dezenas de projetos em diferentes segmentos, desde a formação e juventude até o esporte adulto e de alto rendimento. Além disso, também engloba modalidades alternativas, para pessoas com deficiência, e projetos sociais como contrapartida das entidades selecionadas. Na edição de 2022, tivemos número recorde de propostas inscritas, com 104 projetos apresentados, dos quais 73 se classificaram e 62 foram habilitados até agora, sendo que o edital ainda analisará o pedido de recursos antes do resultado final. Mas este é um excelente sinal de como o programa vem evoluindo e alcançando mais pessoas a cada edição”, finalizou.

Mais sobre o Proesporte 2022

Os projetos inscritos devem se encaixar em uma das áreas determinadas, que serão: Formação Esportiva, dividida entre Vivência Esportiva e Fundamentação e Aprendizagem na Prática Esportiva, para a qual serão destinados R$ 2,5 milhões; Excelência Esportiva, que receberá R$ 5,5 milhões, para as modalidades de Especialização e Aperfeiçoamento Esportivo e Alto Rendimento; e Esporte Para a Vida Toda e Readaptação, que conta com R$ 1 um milhão em recursos.

O programa Proesporte foi instituído pela Lei Estadual nº 17.742/2013, que permite que o contribuinte destine parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser recolhido para projetos esportivos credenciados pela Superintendência Geral do Esporte do estado.

NCPML