Londrina recebe evento Teias de Inovação do MCTI

Iniciativa vai debater como criar um relacionamento mais fluído entre as Startups e as indústrias, para promover maior desenvolvimento tecnológico

A cidade de Londrina recebe o evento online Teias de Inovação, no dia 5 de novembro, com o tema Startups e Indústria: acelerando a relação para maior integração do ecossistema e geração de valor mútuo. A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), e conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL).

O evento vai colocar em debate como criar um relacionamento mais fluído entre as Startups e as indústrias, para promover maior desenvolvimento tecnológico, focando nas de mandas do mercado e, por conseqüência, mais geração de valor e aumento da competitividade nacional. A programação acontecerá totalmente pela internet, para evitar aglomerações, devido à pandemia viral, das 16h às 17h30.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (clique aqui). A iniciativa é voltada para diversos públicos, como Startups, incubadores, empresários, empreendedores, estudantes, governos locais, pesquisadores, cientistas e educadores. Os temas abordados terão relação com ciência, tecnologia e inovação, atraindo pessoas que querem aprender sobre Transformação Digital; Empreendedorismo; Tendências de Futuro; Novos Modelos de Negócio; Pesquisa e Desenvolvimento.

O diretor de Ciência e Tecnologia da CODEL, Roberto Moreira, que será moderador do evento, contou que a ideia do MCTI é ficar mais próximo de ecossistemas mais afastados de Brasília e, assim, Londrina entrou no radar do Ministério. “Esse evento busca uma aproximação com o ecossistema da cidade, que é muito engajado, iniciando uma relação que pode gerar desdobramentos positivos no futuro. A ideia é colocar Londrina em evidência e gerar o debate sobre a indústria, academia e Startups. É um evento que corre o Brasil e Londrina foi contemplada”, enfatizou.

A iniciativa contará com os palestrantes: Paulo Alvim, secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação do MCTI; Marlon Pascoal, que é diretor de operações da Arbo Imóveis, levando o ponto de vista das Startups; Cristiano Russo, empreendedor, coordenador da Aceleradora Hotmilk e professor da PUC-PR Campus Londrina, dando o viés da academia, e Silvia Massuhá, chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, ressaltando o olhar da indústria. Mais informações podem ser obtidas no site www.teiasdeinovacao.com.br.

