Londrina recebe Programa Castrapet

Mais de 200 animais são aguardados para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos – CastraPet Paraná, em Londrina (Rua da Natureza, 155 – Jardim Piza), neste sábado até a terça-feira (25 a 28).

A ação é promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), em parceria com os municípios, responsáveis pelo cadastro das famílias beneficiadas.

O objetivo é prevenir zoonoses e evitar a ninhada indesejada de animais abandonados. O programa está no segundo ciclo, que contempla 80 municípios, com investimentos de R$ 2,5 milhões.

A primeira etapa atendeu 15 mil animais em 45 municípios, com investimentos de R$ 2,4 milhões.

Daniele Iachecen/Asimp/Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo