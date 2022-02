Londrina recebe R$ 3,2 milhões em recursos do Estado para modernização da Santa Casa

Prefeito Marcelo Belinati participou do anúncio, feito na manhã desta sexta (18) pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; para o Cismepar, serão destinados R$ 24,2 milhões

O prefeito Marcelo Belinati participou, ontem (18), do anúncio de recursos destinados à saúde de Londrina, repassados pelo governo do Paraná. Na ocasião, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, firmou novo convênio com a Santa Casa de Londrina e autorizou a destinação de R$ 3.211.995,43 a serem aplicados no hospital. Os serviços a serem executados com o montante incluem a modernização do pronto-socorro e de duas unidades de internação, e adequações às normas de prevenção de incêndio do Corpo de Bombeiros.

Na solenidade, que ocorreu no pátio interno do hospital, o prefeito destacou a importância da Santa Casa, fundada em 1944 e integrante da rede Irmandade Santa Casa de Londrina (ISCAL). O hospital para adultos tem pronto-socorro 24 horas e atende casos de alta complexidade, principalmente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). “Esses recursos, liberados pelo governo do Estado, vão mudar para melhor a vida de milhares de cidadãos londrinenses. Também vão dar condições de trabalho mais adequadas para essa equipe maravilhosa do pessoal da Santa Casa de Londrina, que tanto fazem pelas pessoas. Obrigado, secretário Beto Preto, por todo trabalho que desenvolveu ao longo desses anos; gratidão ao governador Ratinho Jr, mas, acima de tudo, gratidão e reconhecimento à Santa Casa de Londrina”, frisou.

Segundo o prefeito, com a ativação dos leitos disponíveis na nova ala do hospital, a Santa Casa de Londrina poderá ultrapassar o Hospital Universitário em número de leitos qualificados para atendimento do SUS. “A Santa Casa será o maior hospital do Paraná pois, com essa expansão, vai chegar a 400 leitos. E aqui 95% dos pacientes são atendidos pelo SUS. Deixo minha palavra de gratidão a toda equipe – médicos, enfermeiros, técnicos, equipes de limpeza, cozinha e administrativo, pelo trabalho maravilhoso que realizam”, afirmou.

O convênio assinado ontem (18), entre o governo do Estado e a ISCAL, vai beneficiar com melhorias a ala antiga do hospital, com 7.614,53 m². No pronto-socorro e unidades de internação, que somam outros 2.102,48 m² de área física, as mudanças vão repercutir em melhores condições de atendimento e bem-estar aos pacientes e toda equipe profissional.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a última grande modernização da Santa Casa de Londrina ocorreu há 20 anos atrás. “Hoje liberamos recursos para modernização do pronto socorro, duas alas de internação e, também, metade do recurso total será utilizada para adequação junto à prevenção de incêndios, juntando o prédio antigo do hospital com a torre nova. Essa nova ala, que logo deverá entrar em funcionamento, terá 200 leitos localizados bem no centro da cidade de Londrina”, detalhou.

Na ocasião, o secretário de Estado da Saúde também assinou convênio de adesão do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar) ao Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, o QualiCIS. Isso representa R$ 24.291.846,00 a serem aplicados no atendimento de especialidades aos usuários do SUS, e transferidos ao consórcio em 48 parcelas.

Além de Londrina, outros 20 municípios da região fazem parte do Cismepar, e a adesão ao QualiCIS deve beneficiar uma população estimada em 958.008 habitantes. “Assinamos com o Cismepar nosso convênio estadual QualiCIS, que dobra os repasses de R$ 250 mil mensais para mais de R$ 500 mil, voltados aos atendimentos da gestação de alto risco, hipertensos e diabéticos graves. Tudo isso será feito dentro do Cismepar, com 150 mil procedimentos por ano, entre consultas e exames. Vamos fortalecer a atenção especializada, em um convênio de quatro anos com investimentos do Tesouro do Estado”, destacou Beto Preto.

O secretário de Estado da Saúde também declarou que novos recursos devem ser liberados em breve, pelo governo do Paraná, para serem investidos na reforma, ampliação e construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Atenção Primária, diárias de internação em hospitais psiquiátricos e no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. “Na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, vamos anunciar a ampliação da contrapartida estadual das diárias de leitos psiquiátricos. Já fazemos a divisão metade estadual, metade governo federal, mas vamos aumentar em mais 40% a contrapartida estadual, para viabilizar a continuidade dos serviços hospitalares psiquiátricos em todo o Paraná. No dia 7 de março, serão anunciados R$ 32 milhões, divididos per capita a todos os municípios paranaenses, para ajudar nos gastos excessivos de enfrentamento à Covid-19, e vamos fazer um esforço na liberação de obras para 250 municípios paranaenses. Serão 348 obras em Unidades Básicas de Saúde novas, reformas ou ampliações, tudo que for relacionado à atenção primária em saúde”, antecipou.

Em relação aos recursos que serão destinados à Santa Casa, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, estima que a liberação da nova ala do hospital solucione o déficit de leitos disponíveis pelo SUS. “Essa liberação de recursos é importante para que a gente possa acelerar e viabilizar o término da obra do novo prédio da Santa Casa. Isso trará um impacto positivo de forma muito direta, não só na saúde do londrinenses, mas de toda região. Geograficamente, a Santa Casa fica em Londrina, mas atende centenas de outros municípios por ser referência em alta complexidade para diversas especialidades. Com a finalização do novo prédio, a expectativa é ampliar o sistema de leitos do SUS e, consequentemente, resolver um problema crônico que é a oferta de leitos”, comentou.

Machado agradeceu ao governador Ratinho Júnior, e ao secretário Beto Preto, por atenderem Londrina e região com ações e investimentos necessários para os serviços de média complexidade. “Os recursos destinados ao Cismepar vão qualificar as ações da saúde especializada, nas linhas de cuidado classificadas como prioritárias – hipertensão, diabetes e renais crônicos. Isso é muito importante porque, nesse cenário de pandemia, muitos desses pacientes faziam acompanhamentos e deixaram de fazê-lo. A retomada, de forma consciente, com aporte de mais de R$ 24 milhões pelo Estado, possibilitará que o Cismepar organize seu processo de gestão e consiga ofertar essas especialidades. Não só com consultas médicas, mas também exames de diagnóstico e atendimento multiprofissional, que é o diferencial do QualiCIS. E esses recursos vão possibilitar que isso aconteça”, destacou.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades. Dentre eles, o presidente do Cismepar e prefeito de Alvorada do Sul, Marcos Antônio Voltarelli; a deputada federal, Luísa Canziani; e os deputados estaduais Tiago Amaral, Tercilio Turini e Evandro Araújo. Compareceram vários prefeitos de outros municípios que integram o Cismepar; superintendente Fahd Haddad e membros da diretoria da ISCAL, colaboradores da Santa Casa e outros.

NCPML