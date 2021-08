Londrina recebe recursos para compra de equipamentos de segurança pública

Prefeito recebeu, na sexta-feira (30), a visita do deputado federal Sargento Fahur, que informou que a emenda dele, no valor de R$ 170 mil para a aquisição de armamentos, já está liberada

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu em seu gabinete, na sexta-feira (30), a visita do deputado federal Sargento Fahur. Durante a reunião, Marcelo agradeceu ao deputado pela liberação de uma emenda parlamentar de R$ 170 mil para a compra de 40 pistolas e oito carabinas para a Guarda Municipal (GM). O valor já foi disponibilizado para a Prefeitura, sendo que as licitações para as compras dos armamentos estão em andamento.

Além disso, o secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, entregou ao deputado Fahur um ofício solicitando a destinação de uma nova emenda parlamentar, no valor de R$ 405 mil, ao Município. O objetivo é que esses recursos sejam utilizados para a aquisição de três viaturas do tipo SUV, com valor de R$ 135 mil cada.

Fahur comprometeu-se a obter os recursos. O parlamentar explicou que fará a indicação de uma nova emenda impositiva, junto ao Ministério da Justiça, no final do ano. “Assim que os procedimentos para o registro de emendas estiverem abertos, vou fazer a indicação desse valor. Tenho muito respeito por Londrina, onde nasci, e fico muito feliz quando entrego equipamentos que serão utilizados em defesa da sociedade e contra a criminalidade. A segurança pública é uma das minhas principais bandeiras e me sinto realizado por poder ajudar, de forma direta, os órgãos de segurança”, afirmou o deputado.

De acordo com o prefeito Marcelo Belinati, o apoio dos deputados federais é fundamental para Londrina e o Sargento Fahur vem colaborando constantemente com a administração municipal. “Só temos palavras de gratidão ao Sargento Fahur, que é inclusive pé-vermelho, nascido em Londrina, e defende a causa da segurança pública. Esses recursos vão contribuir grandemente para promover ainda mais segurança para o município”, disse Marcelo.

Segundo o secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, a destinação de recursos para a compra de equipamentos de segurança pública é muito positiva para o Município, pois desonera a administração desses custos e permite investimentos em outras prioridades. Ramos também destacou que a licitação para a compra de novas pistolas já está próxima de sua conclusão, enquanto a aquisição das carabinas levará mais tempo, pois o uso desse tipo de armamento é regulamentado pelo Exército.

“O Sargento Fahur vem fazendo um trabalho excelente junto aos órgãos de segurança do Estado, particularmente no que se refere à Guarda Municipal de Londrina. A primeira emenda já possibilitou a compra de pistolas para os agentes que trabalham na rua e também as carabinas, que vão ser utilizadas principalmente pela Patrulha Rural. Agora, aproveitamos a oportunidade para solicitar as verbas para a compra de novos veículos, pois as viaturas começam a se desgastar após dois anos de uso”, salientou.

O chefe de gabinete, Moacir Sgarioni, participou da reunião com o deputado federal.

