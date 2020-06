Londrina recebe três novas ambulâncias para o SAMU

UTIs móveis e outros três veículos foram entregues hoje para a Saúde; investimentos foram de mais de um milhão de reais

O prefeito Marcelo Belinati realizou, ontem (17), a entrega oficial de seis novos veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. São duas vans, um carro-ambulância e três ambulâncias, que serão utilizados pelo Município. Nessa compra, foram investidos R$1.053.950,00, entre recursos oriundos do governo do Estado e da Prefeitura de Londrina.

As vans possuem 16 lugares cada, e serão utilizadas no transporte de pacientes que fazem tratamentos médicos, como de hemodiálise. São duas Renault Master TCA, ano 2019, com custo unitário de R$ 146.650,00. Já o carro-ambulância é uma pick-up Chevrolet Montana, que fará transporte simples de pacientes acamados, ou recém-operados, até consultas ou exames agendados. O valor deste automóvel é R$81.900,00.

E outras três ambulâncias vão integrar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As novas unidades de Suporte Avançado são conhecidas como “UTI Móvel”, com equipamentos próprios para ocorrências graves e equipe composta por médico, enfermeiro e condutor socorrista.

Com custo de R$226.250,00 cada, essas três ambulâncias vão se somar às outras 15 unidades do SAMU, de Suporte Básico e Avançado, mais uma unidade aeromédica, que realiza o transporte em helicóptero, e o Transporte Emergencial Centralizado (TEC), voltado aos casos de menor risco. Este ano, até o mês de abril, as unidades do SAMU registraram quase 13 mil atendimentos.

Todos os seis veículos foram adquiridos pela Prefeitura mediante licitação, no Pregão nº 282/2019. Eles já foram devidamente adaptados, equipados, e estão prontos para uso na rede municipal.

De acordo com o prefeito, essa é mais uma ação do Programa de Reestruturação da Saúde, em execução pelo Município. “Faz parte de todo esse processo, que iniciou junto com nossa gestão. Quando assumi a Prefeitura, tínhamos quatro ambulâncias do SAMU, e que ficavam mais em manutenção do que em uso, pois eram muito antigas. Hoje são 18 ambulâncias, mais os veículos usados em transporte de pacientes. E esse é um conjunto de ações, que traz reestruturação e melhora na qualidade do atendimento da nossa população”, frisou.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou a importância das novas ambulâncias, reforçando a frota do SAMU. “Com essas três, passamos a ter 18 ambulâncias, sendo que 10 estão rodando diariamente, número superior ao que é estabelecido pelo Ministério da Saúde para uma cidade do porte de Londrina. Agora, poderemos fazer manutenção preventiva, sem reduzir o número de ambulâncias em uso. E, se necessário, teremos condição inclusive de aumentar o número de equipes”, explicou.

