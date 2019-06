Londrina sedia Encontro Paranaense de Astronomia

Além de palestras e debates, evento contará com sessões de observação da Lua com telescópio, exposição de meteoritos e lançamento de foguetes

Pesquisadores, estudantes, astrônomos amadores, curiosos e apaixonados por cometas, planetas, estrelas, nebulosas, aglomerados e galáxias estarão reunidos em Londrina, nos dias 20, 21 e 22 de junho, durante o 16º EPAST – Encontro Paranaense de Astronomia, o maior evento do gênero do sul do Brasil. Durante três dias, os participantes terão uma agenda repleta de atividades teóricas e práticas como palestras, oficinas, observação do céu com telescópios, lançamento de foguetes, exposição de meteoritos e concurso de astrofotografias, entre outras ações.

A promoção é do GEDAL, Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, que está comemorando 20 anos de atividade, juntamente com o Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina – UEL. A maior parte das atividades será realizada no Anfiteatro Cyro Grossi, o maior da UEL, com capacidade para 380 pessoas. No EPAST, a Astronomia é abordada de forma didática, apaixonada e apaixonante, permitindo a participação de todos que tem interesse por essa ciência. Do simples interessado, ao acadêmico e pesquisador, todos ganham com a troca de experiências e aprendizados.

As inscrições custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), com direito a certificado, e podem ser feitas através do site http://epast.com.br/, onde constam todas as informações sobre o encontro. As vagas são limitadas. O primeiro e o segundo lotes de inscrição já estão esgotados. Além de usufruir de todas as atividades, os participantes do 16º EPAST concorrerão a muitos prêmios, incluindo kits com brindes da NASA, camisetas, livros, globos terrestres da Libreria Editora, foguetes da Bandeirante Foguetes e dois telescópios.

Palestras

A programação do 16º EPAST conta com apresentação de trabalhos e palestras. Já está confirmada a participação de Cristiano Trein, diretor de Política Espacial e Investimentos Estratégicos da AEB (Agência Espacial Brasileira); de Fábio Carvalho, astrofotógrafo, um dos maiores especialistas brasileiros em astrofotografia do Sistema Solar; Ivan Gláucio Paulino Lima, astrobiólogo, pesquisador do Blue Marble Space Institute of Science, que trabalha no Centro de Pesquisas Ames, da NASA; João Batista Garcia Canalle, coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) e dos Encontros Regionais de Ensino de Astronomia (ERA); Roberto de Paula, aviador e projetista, fundador da Bandeirante Foguetes, maior empresa de foguetes didáticos do Brasil; Rodrigo Del Olmo Sato, geólogo, fundador da Space Rocks Meteoritos e presidente da Sociedade Meteorítica Brasileira; e Sérgio Sacani Sancevero, geólogo, criador e apresentador do canal Space Today, o maior canal sobre Astronomia do Brasil.

Observação da Lua

Na primeira noite do evento, dia 20, as atividades noturnas serão realizadas na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina. Os organizadores vão instalar um telão no meio da praça, onde serão apresentadas várias palestras sobre Astronomia, e também serão montados vários telescópios para a observação da Lua. A iniciativa faz parte do projeto “Na Rua, de Olho Pra Lua!”, promovido pelo GEDAL em parceria com o Museu de Ciência e Tecnologia da UEL. Durante o evento, que é aberto ao público, serão sorteados diversos brindes, incluindo um telescópio. A expectativa é de um público de 2 mil pessoas. Os organizadores pedem aos participantes a doação de litros de leite.

Na sexta-feira, dia 21, será realizada a “Astrofesta”, um encontro com 100 participantes no CEDAI - Centro de Estudos Digitais Astronômicos Integrados – um órgão do Jabuti Lazer e Conhecimento. O CEDAI conta com Planetário digital, Observatório com telescópio montado numa grande cúpula, Auditório para 55 pessoas, onde serão apresentados vários trabalhos, e dois pátios de observação, onde serão instalados vários telescópios. Haverá ainda food trucks para o pessoal recarregar as energias.

Lançamento de Foguetes

Uma das grandes atrações do 16º EPAST será o “Festival de Foguetes”, que acontecerá sábado (22), às 14h, no estacionamento do Restaurante Universitário da UEL. Na ocasião, serão lançados vários foguetes, incluindo os montados pelo Clube de Astronomia Edmond Halley, da cidade de Marialva (PR), do Projeto Gravidade Zero (UTFPR Londrina) e 15 exemplares da Bandeirante Foguetes - sendo 10 deles confeccionados pelos participantes durante as oficinas do EPAST. O festival é aberto ao público e a expectativa é atrair entre 800 e 1.000 pessoas.

Exposição de Meteoritos

Outro destaque do 16º EPAST são as exposições, que poderão ser visitadas por toda a comunidade. Haverá Exposição de Meteoritos, com pedras da coleção de Rodrigo Sato, presidente da Sociedade Meteorítica Brasileira; Exposição de Astrofotografias, com as melhores fotos dos participantes paranaenses do Concurso de Astrofotografias do 16º EPAST; e a Exposição de Space Art, confeccionada por um artista de Londrina, que irá inclusive sortear uma das obras durante o evento.