Londrina sedia projeto-piloto nacional para construção de 152 moradias sustentáveis

Prefeito Marcelo Belinati e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciaram a construção de unidades habitacionais na região norte da cidade

A região norte de Londrina vai sediar um projeto habitacional inédito, com foco em eficiência energética e sustentabilidade, e vencedor do concurso nacional “Habitação de Interesse Sustentável”. Na manhã desta quarta-feira (23), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve na cidade para assinar portaria que formaliza a contratação dos protótipos e viabiliza recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para a construção dessas moradias, que devem atender cerca de 500 pessoas.

O concurso “Habitação de Interesse Sustentável” foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Habitação em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), por meio do projeto “Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável: Foco Habitação Social” (EEDUS). Na ocasião, o coletivo Síntese Arquitetura e Urbanismo (Síntese.arq) venceu com a melhor proposta de arquitetura e a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) teve seu terreno selecionado para receber o modelo.

Dessa forma, o projeto-piloto vai executar 152 unidades residenciais em terreno cedido pelo Município, localizado entre o Jardim São Jorge e o Residencial Jequitibá, na na Rua João Marquês da Silva. Além de Londrina, o protótipo será executado em Olinda, no estado de Pernambuco, e Campo Grande, no Mato Grosso. Ao todo, serão beneficiadas cerca de duas mil famílias no país e, futuramente, este modelo poderá ser incorporado pelo governo federal para o Programa Casa Verde e Amarela.

O prefeito Marcelo Belinati participou do anúncio com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e frisou que a seleção de Londrina, junto com dois outros grandes municípios, Olinda e Campo Grande, reforça o grande momento que a cidade está vivenciando. “Londrina teve o maior crescimento do PIB, dentre as maiores cidades do Paraná. Tivemos a maior geração de empregos, com melhor saldo dos últimos dez anos, e o maior crescimento em vendas no comércio, dentre as principais cidades paranaenses. Além de obras por toda cidade, empresas e empreendimentos vindo para cá, gerando emprego e renda. E essa seleção coroa o momento que estamos passando, ao receber mais de 150 moradias populares”, ressaltou.

Segundo o prefeito, as residências serão construídas por empresa vencedora de processo licitatório, que será aberto pelo Município, e a seleção das famílias será conduzida pela Cohab-LD. “O projeto apresentado no concurso, pela Prefeitura de Londrina, ganhou de outras cidades brasileiras, e três foram escolhidas. São recursos para construir casas a um preço acessível, com valor em torno de R$130 mil, e prestações de 10% da renda familiar, ou seja, de R$ 80 a R$ 270. Será um modelo sustentável com captação de energia, da água da chuva, conforto térmico e outras questões que envolvem o meio ambiente e trarão conforto às pessoas”, detalhou.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, reforçou que Londrina apresentou um projeto de excelência, motivando a escolha para sediar o projeto de unidades habitacionais construídas com recursos do FAR. “É um protótipo escolhido em concurso público nacional, onde levamos em consideração a eficiência energética, a racionalidade no uso de materiais e reuso, comodidade, conforto e acessibilidade. Serão construídos residenciais com até 200 unidades, aqui em Londrina serão 152, e pretendemos fazer desse protótipo um modelo a ser transporto no país como um todo”, comentou.

Marinho também aproveitou a ocasião para parabenizar o prefeito Marcelo Belinati e toda equipe da Prefeitura. “Seu dinamismo e sua administração são um exemplo não só para o norte do Paraná, mas para todo Brasil. Hoje Londrina capitaneia essa retomada econômica de forma muito vigorosa”, destacou.

A implantação do projeto-piloto de eficiência energética contempla a construção de 152 unidades habitacionais, sendo que deste total 5% já serão adaptadas às pessoas com mobilidade reduzida e localizadas no térreo.

O presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido, acrescentou que o projeto contempla, além da construção de residências, seis unidades comerciais e sete para atividades condominiais, incluindo sala de leitura, salão de festas e espaço multiuso, todos para atender os futuros moradores da região. “É um projeto ímpar, tratado sobre eficiência energética e conforto térmico para as famílias que outros modelos de edificações não possuíam. Será um projeto-piloto para o país, contemplando nesse primeiro momento em torno de 500 pessoas. O terreno onde será construído esse novo residencial está localizado entre o Jardim São Jorge e o Residencial Jequitibá, na antiga faixa do Contorno Norte. E as famílias que residem nesse entorno poderão aderir ao chamamento, que a Cohab vai publicar, para serem beneficiadas com essas moradias. Para nós, é uma alegria imensa receber, na cidade de Londrina, o primeiro protótipo de habitação sustentável do Brasil. Estamos muito emocionados e felizes”, comentou.

O deputado federal Ricardo Barros também participou da solenidade e frisou a importância de que os empreendimentos habitacionais populares sejam mesclados ao tecido social da cidade. “Assim, as pessoas terão a oportunidades nos bairros vizinhos, até para trabalhar. Isso faz toda diferença; parabenizo Londrina, que venceu esse concurso graças à eficiência de sua equipe técnica, e poderá escolher um dos dois projetos para fazer habitações sustentáveis. O desafio é licitar e emitir a ordem de serviço até 3 de julho, para obter os recursos antes das eleições. O povo precisa dessas melhorias em qualidade de vida, e é nossa obrigação entregá-las”, disse.

A visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, à Londrina incluiu ainda a seleção de seis empreendimentos para implantação de rede de abastecimento de água e tratamento de esgoto, nas cidades de Cafelândia, Campo Mourão, Ivaí, Palmas, Pato Branco e Santo Antônio da Platina. Os empreendimentos, administrados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), serão financiados por R$ 154,7 milhões, oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio do Programa Avançar Cidades – Saneamento.

A solenidade contou com a presença de várias autoridades, incluindo o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Santos; os deputados federais Luísa Canziani e Filipe Barros; os vereadores Jairo Tamura, Matheus Thum e Jessicão; representando o governador Ratinho Junior, a chefe do Escritório Regional em Londrina da Cohapar, Ivone Luchini; o chefe de Gabinete da Prefeitura, Moacir Sgarioni; demais integrantes do secretariado municipal e servidores da Prefeitura.

NCPML