Londrina tem saldo positivo de vagas pelo terceiro mês seguido

Dados do Caged indicaram a criação de mais de 900 postos de trabalho em setembro; acumulado dos trimestre totaliza mais de 2,4 mil empregos gerados

Divulgado ontem (29) pelo Ministério da Economia, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontou que Londrina obteve, pelo terceiro mês consecutivo, a criação de novos postos de trabalho. No mês de setembro, 5.767 trabalhadores foram admitidos, contra 4.864 desligados, resultando em um saldo positivo de 903 vagas no período. Somado ao saldo dos meses de julho e agosto, foram mais de 2,4 mil vagas recuperadas nesse trimestre.

A evolução do emprego pelo terceiro mês consecutivo foi puxada pelos setores de comércio, indústria e construção civil. O destaque fica para a construção civil, que apresenta saldo positivo de vagas no acumulado do ano.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, o Caged é um indicativo das ações da Prefeitura visando a recuperação da cidade. “Temos visto uma série de medidas da Prefeitura para oportunizar ao empresariado e ao trabalhador londrinense uma retomada econômica”, comentou.

Dentre as medidas, Carreri citou as linhas de crédito subsidiadas e com condições especiais de pagamento e carência, e a flexibilização de setores para a volta ao trabalho de forma coordenada e sem descuidar da saúde da população. “Tivemos ainda o lançamento de um plano estruturado de recuperação da economia em várias frentes e de forma multidisciplinar, e, mais recentemente, a liberação da obrigatoriedade de alvarás para MEIs, dentre tantas outras coisas. É um conjunto de ações que culminam no fortalecimento da economia e, consequentemente, na criação de novas oportunidades para o trabalhador”, pontuou.

O secretário municipal destacou ainda as oportunidades de emprego que estão à disposição na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER). “Para quem ainda não conquistou a recolocação, estamos com mais de 700 vagas abertas. São diversas ocupações, para todos os níveis de escolaridade e em todos os setores da economia”, frisou.

As vagas podem ser consultadas no www.londrina.pr.gov.br/sine. Também pelo portal, o trabalhador pode se encaminhar para a entrevista ou agendar o atendimento presencial na agência. “Vale lembrar que o empregador que quiser ofertar sua vaga conosco, encontra no nosso site um formulário para abertura de vagas. Basta preencher as informações que nosso setor de captação disponibiliza a vaga imediatamente e a empresa passa a contar com todo o serviço da Secretaria, como divulgação e triagem, na busca pelo colaborador ideal”, explicou Carreri.