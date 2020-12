Londrina terá agenda repleta de eventos em dezembro

Programação do mês será voltada às comemorações do aniversário da cidade e Natal; todas as atividades respeitarão os protocolos de saúde e segurança referentes à pandemia do novo Coronavírus

O mês de dezembro será repleto de atividades culturais em Londrina, para comemorar tanto o aniversário de 86 anos da cidade, celebrado em 10 de dezembro, quanto o Natal. Diversos órgãos e secretarias municipais estão envolvidos na organização dos eventos, que respeitarão todas as normas de saúde e segurança referentes à pandemia do novo Coronavírus. Confira alguns destaques da programação:

Acendimento das luzes

O lançamento oficial da decoração natalina deste ano acontecerá hoje (1), a partir das 18h30, no Lago Igapó II. Na ocasião, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, participará do acendimento das luzes de Natal, que será transmitido ao vivo pelas redes sociais. Às 19h30, acontecerá o concerto itinerante da Orquestra de Metais de Londrina, do Instituto José Gonzaga Vieira, que estará em um caminhão-palco adaptado às regras de proteção contra o novo Coronavírus (veja mais informações abaixo). “Natal é o nascimento da esperança de nós, cristãos, e neste ano a data chega com a expectativa de vacina contra a Covid. Vamos comemorar mais silenciosamente, evitando aglomerações, com máscara, exercendo, porém, a criatividade e a generosidade”, destaca o prefeito.

Em 2020, o LondriNatal contará com dez árvores, distribuídas por diferentes regiões do município, cujos ornamentos remeterão a temas como superação, esperança e gratidão. Além do Lago Igapó II, os enfeites estarão presentes nas avenidas Saul Elkind, Leste-Oeste e Ayrton Senna; praças da Bandeira (Calçadão), dos Três Poderes (Centro Cívico) e Serra das Laranjeiras (Jardim Bandeirantes); rotatória do Ginásio Moringão; Conjunto Cafezal; e Jardim Santa Mônica. Também fará parte da decoração o letreiro “Eu Amo o Natal de Londrina” que, assim como no ano passado, foi colocado novamente na Avenida Higienópolis, entre os lagos Igapó I e II.

Segundo o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Bruno Ubiratan, o objetivo da decoração natalina deste ano é propiciar uma atmosfera de positividade para a passagem de 2020 a 2021. “Tivemos um ano difícil, marcado pela pandemia que atingiu o mundo inteiro, mas Londrina é uma cidade resiliente e a sua recuperação já está em curso. Respeitando todas as normas de segurança, queremos oferecer à população um Natal bonito e alegre, que incentive valores como a união e gratidão”, disse.

Agenda do LondriNatal

Organizado em parceria entre a CODEL e a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), o LondriNatal 2020 terá uma programação adaptada aos protocolos de prevenção ao novo Coronavírus.

Nos dias 17 e 18 de dezembro, das 17h às 21h, a Feira na Praça acontecerá na Praça Gabriel Martins, que fica no Calçadão, entre a Rua Professor João Cândido e a Avenida São Paulo. O evento contará com a presença de 10 expositores, que comercializarão produtos naturais e orgânicos; food trucks e decoração especial. Em respeito às normas de saúde e segurança, as mesas do local serão higienizadas imediatamente após o seu uso; haverá controle de distanciamento nas filas, assim como totens de álcool gel distribuídos pelo espaço.

Também nos dias 17 e 18, um caminhão com o Papai Noel itinerante percorrerá as ruas das regiões norte, sul e central da cidade, executando canções natalinas. A programação inclui, ainda, a decoração da Praça da Bandeira. O espaço terá 20 de suas árvores iluminadas com LED, assim como uma fonte luminosa e enfeites na caixa d’água. As informações completas sobre a agenda estarão disponíveis no site da ACIL.

O presidente da ACIL, Fernando Moraes, destacou a importância do LondriNatal para a cidade. “Manter o espírito natalino é extremamente importante. O Natal é um momento muito especial, que traz alegria para as pessoas e aquece a economia. É isso o que queremos estimular em Londrina, obedecendo os protocolos de saúde exigidos pelo momento”, afirmou.

Iluminação cênica

Em comemoração ao aniversário de Londrina, o projeto Memórias, Uma Reinvenção da Cidade Jardim está promovendo a iluminação cênica de diversos prédios históricos do município até o dia 13 de dezembro. As exibições acontecem todos os dias, das 19h às 22h, nos edifícios da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Biblioteca Municipal, Museu de Arte de Londrina e Cine Teatro Ouro Verde. Cada fachada recebe um tratamento especial de luz para destacar importantes aspectos arquitetônicos, históricos e culturais dessas construções.

Durante os dias 10 e 11 de dezembro, a iniciativa realizará um espetáculo audiovisual no exterior da Biblioteca Municipal. Será feita uma projeção mapeada, em que luzes, sons e imagens vão interagir com as características do edifício, como portas, janelas e pilares. Com 15 minutos de duração, a apresentação será feita duas vezes, iniciando-se às 20h e, posteriormente, às 21h. A SMC solicita, ao público que comparecer a este evento, que use máscaras de proteção e respeite o distanciamento social. O projeto Memórias, Uma Reinvenção da Cidade Jardim conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Concerto de aniversário

O aniversário de Londrina também será celebrado com uma apresentação do conceituado violinista e professor Roney Marczak, que acontecerá no dia 10, no Autódromo de Londrina. Programado para as 19h30, o concerto será em formato drive-in e terá rigoroso controle das normas de segurança contra a Covid-19.

O show, batizado de Londrina 86 anos: Drive-in com Roney Marczak, terá 1h30 de duração e poderá ter plateia de até 400 veículos. No repertório, estarão faixas que vão da música clássica à MPB, passando pelo samba, sertanejo de raiz, choro, baião, tango e funk carioca. O maestro, que promete levar uma mensagem de alegria e esperança aos corações londrinenses, será acompanhado por alunos, professores, voluntários e convidados do Projeto Sol Maior, que funciona na região sul da cidade. No total, entre 20 e 25 pessoas devem subir ao palco – em momentos diferentes – para a execução das obras.

Devido à necessidade de distanciamento imposta pela pandemia, os carros dos espectadores deverão ser estacionados seguindo o espaçamento mínimo de dois metros entre um e outro. As vagas estarão organizadas e demarcadas no solo. Para garantir sua entrada, os interessados deverão acessar a página do evento na plataforma Sympla e, então, efetivar a inscrição. O link para cadastramento também está disponível no perfil da CMTU no Facebook.

Durante o concerto, os espectadores terão de utilizar máscaras de proteção. Também haverá a entrega de álcool em gel 70% na entrada do Autódromo. O ingresso do veículo no local da apresentação está condicionado à doação de 5 kg de alimentos não perecíveis. Os donativos – que serão encaminhados a entidades assistenciais e filantrópicas – também poderão ser entregues antecipadamente na Diretoria de Trânsito da companhia. O setor funciona na avenida Portugal, nº 155, no Jardim Igapó.

Para garantir uma boa experiência aos participantes, o show contará com estrutura de palco, som, iluminação e telões de LED em alta definição. O espetáculo também será transmitido ao vivo pelo canal da CMTU no Youtube.

Orquestra de Metais

Os próximos dias também serão marcados pelos concertos itinerantes da Orquestra de Metais de Londrina, do Instituto José Gonzaga Vieira de Londrina, uma iniciativa que recebe patrocínio do PROMIC. Através do projeto Música em Trânsito, a Orquestra de Metais vem percorrendo diferentes regiões da cidade em um caminhão-palco. O repertório inclui tanto músicas populares quanto eruditas.

O Música em Trânsito participará do evento de acendimento das luzes de Natal, que será realizado hoje (1), a partir das 18h30, no Lago Igapó 2. Com início às 19h30, o concerto da Orquestra de Metais incluirá canções que remetem ao espírito natalino. A programação do projeto continuará, com apresentações nas feiras livres do Com-Tour, no dia 4, às 10h; da Avenida São Paulo, no dia 6, às 10h; e da Praça Rocha Pombo, no dia 13, às 18h.

O produtor-executivo da iniciativa, Leirton Marques, explicou que o objetivo é levar música popular e erudita de qualidade aos londrinenses, de uma forma que evite aglomerações e respeite todos os protocolos de saúde e segurança referentes ao Coronavírus. “O caminhão-palco trafega a três quilômetros por hora e conta com cadeiras amarradas com cinta-catraca para os músicos, tapete sanitizante e álcool gel. Realizamos a aferição de temperatura de todos os membros da orquestra, que usam máscaras durante as apresentações. Todos os detalhes dos eventos, assim como os seus trajetos, foram regulamentados em parceria com a CMTU”, ressaltou.

Banda Marcial da Guarda Mirim

Formada por crianças e adolescentes que estudam na rede pública do município, a Banda Marcial da Guarda Mirim de Londrina também realizará apresentações itinerantes no decorrer do mês de dezembro. Os eventos acontecerão através do projeto Retreta nas Praças, que é patrocinado pelo PROMIC. Durante os concertos, que foram autorizados e regulamentados pela CMTU, os músicos estarão em um caminhão-palco. A banda executará músicas populares e eruditas, assim como canções natalinas.

As apresentações serão realizadas na feira livre do Jardim Roseira, no dia 6 de dezembro, às 10h; no Terminal Urbano, em 11 de dezembro, às 18h; e nos distritos de Lerroville, no dia 13, e Guaravera, em 20 de dezembro, ambos a partir das 10h.

Projeto CICLO

O projeto CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina também marca presença nas comemorações pelos 86 anos da cidade. De 4 a 13 de dezembro, o canal da iniciativa no YouTube exibe, gratuitamente, a mostra de espetáculos on-line Giros. Os grupos participantes estão divididos em quatro fases. A primeira delas é o Giro Tradição, que contará com espetáculos do mítico Odin Teatret (Dinamarca), do Open Program – Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Itália) e do Teatro Potlach (Itália). A mostra continuará com uma seleção de grupos da América Latina, no Giro Internacional; do Brasil, no Giro Nacional; e de Londrina, no Giro Local. Todos os espetáculos ficarão disponíveis no canal do CICLO por 24 horas.

No dia 9 de dezembro, o projeto realizará, mais uma vez, a intervenção artística Rever a Volta. Na ocasião, a fachada do histórico Edifício Júlio Fuganti, no Centro de Londrina, será transformada em uma tela gigante para a apresentação de um vídeo de cinco minutos que mostra ações que fazem parte do movimento. A projeção será realizada em looping, entre as 19h e as 21h. A organização pede ao público que respeite os protocolos de saúde e os decretos vigentes, mantendo o distanciamento e fazendo uso de máscaras.

O CICLO conta com apoio institucional da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL).

Agenda cultural

Além desses eventos, a Secretaria Municipal de Cultura mantém um calendário atualizado com ações realizadas por diversos produtores culturais de Londrina. Segundo o secretário municipal de Cultura, Caio Cesaro, o objetivo é, mesmo no contexto da pandemia, oferecer à população londrinense o acesso à cultura local. “A arte tem como uma de suas principais características a adaptação. Queremos ajudar a população a atravessar esse momento difícil, permitindo que as pessoas oxigenem suas mentes por meio da cultura”, afirmou.

Todas as atividades da programação cultural obedecem às regras de combate à pandemia, e a agenda completa está disponível na plataforma Londrina Cultura.

NCPML